Stellantis: incontro sul futuro dello stabilimento di Melfi. La situazione

“La speranza è che la sua esperienza internazionale e la profonda conoscenza del settore si traducano in una garanzia per il futuro dell’azienda, alle prese con i grandi cambiamenti che interessano l’intera filiera dell’automotive”.

E’ il commento del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, alla nomina del manager campano, Antonio Filosa, a nuovo amministratore delegato di Stellantis.

Bardi aggiunge:

“In questo contesto desidero ribadire l’importanza strategica dello stabilimento di Melfi, punto di riferimento produttivo non solo per la Basilicata ma per l’intero Paese.

Il sito rappresenta un’eccellenza industriale che ha saputo sempre distinguersi per innovazione, qualità e occupazione”.

Di qui la richiesta di Bardi di un incontro con Filosa focalizzato sul futuro di Melfi.

Il Presidente continua:

“Confido che sotto la sua guida Stellantis investa con determinazione in Basilicata, garantendo stabilità occupazionale e nuove opportunità per i lavoratori e per l’indotto locale.

La Regione continuerà a fare la propria parte, promuovendo un dialogo costruttivo con l’azienda e sostenendo ogni iniziativa volta a tutelare e rilanciare il nostro tessuto produttivo”.