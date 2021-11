Stop ai cortei No Green pass, Ministro Lamorgese: “In arrivo nuove regole ben precise”! Siete d’accordo?

La stretta del Viminale sui cortei No Green Pass divide la maggioranza.

A esprimere soddisfazione per la scelta del ministero dell’Interno di diffondere una circolare che preveda solo manifestazioni statiche, e non nel centro della città, dei No Vax e contrari all’obbligo del certificato verde, sono il Partito democratico, Italia viva e Forza Italia.

Contrarie, invece, Lega e Fratelli d’Italia.

Ecco quanto annunciato dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in proposito:

“Il diritto di manifestare è costituzionalmente garantito ma esiste anche un bilanciamento dei diritti: si può manifestare ma servono regole che proteggano gli altri cittadini, il diritto al lavoro e il diritto alla salute.

Sto per emanare una direttiva che tiene conto di questi principi, riconoscendo il diritto alla manifestazione con delle regole ben precise”.

Ma il leader della Lega Matteo Salvini, durante la conferenza stampa alla Camera, attacca Luciana Lamorgese:

“Se vietiamo le manifestazioni perché non siamo in grado di far rispettare le regole, allora il ministro dell’Interno non sa fare il suo lavoro”.

