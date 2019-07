Tra Potenza e provincia, 5 persone scoperte dai Carabinieri

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti e con l’ausilio di personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito, in questi giorni sta intensificando le attività di controllo del territorio.

In tale contesto, nei vari comuni potentini e lungo le principali arterie di comunicazione, in ragione delle diverse violazioni accertate, i Carabinieri dei locali Comandi Stazione e Compagnie hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 5 persone, per reati quali detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto in luogo pubblico di armi od oggetti atti ad offendere, tra cui:

a Potenza, una 16enne del capoluogo, trovata in possesso di 8 involucri contenenti 7,8 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”;

a Melfi, due 23enni del luogo, Uno, a seguito di perquisizione personale, è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico, del genere proibito, senza giustificato motivo. L’arma bianca è stata sequestrata; l’altro, a seguito di controllo alla circolazione stradale, è stato colto alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Al giovane è stato ritirato il documento di guida;

a Rionero, presso un centro di accoglienza, un 20enne di origini nigeriane che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato sorpreso in possesso di due involucri con all’interno, complessivamente, 6 grammi di “marijuana”;

a Rapolla, un 37enne del posto, trovato alla guida della sua autovettura in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. All’uomo, che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti presso strutture sanitarie, è stato ritirato il documento di guida. Lo stesso, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di tre involucri in plastica, contenenti, complessivamente, 1 grammo di “cocaina” e mezzo grammo di “hashish”.

Sono state, inoltre, segnalate alle competenti Prefetture, per uso personale di stupefacenti, 7 persone residenti a Potenza, Rionero e nelle province di Bari e Caserta, sequestrando complessivamente 9 grammi tra “marijuana” e “hashish”.

Nei giorni a venire, analogamente, si susseguiranno le iniziative nel potentino dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito dei quotidiani servizi d’istituto, al fine di assicurare sempre maggiore sicurezza per i cittadini durante la stagione estiva, sia lungo le principali vie di comunicazione che nelle singole realtà locali, maggiormente frequentate, coinvolgendo le componenti di specialità della Benemerita ed i numerosi presidi territoriali, capillarmente distribuiti, rappresentati dalle Stazioni e Nuclei Operativi e Radiomobile dei Comandi di Compagnia.