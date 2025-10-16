Trecchina: un’opportunità unica per i giovani lucani interessati a intraprendere la carriera militare. I dettagli

Il prossimo 19 ottobre, a Trecchina (PZ), l’Esercito allestirà un Info Point nell’ambito della venticinquesima edizione della Sagra della Castagna, importante appuntamento turistico – commerciale, che ogni anno, per tre fine settimana, attrae circa 20.000 presenze provenienti da diverse regioni.
Per l’occasione verranno predisposte oltre 80 aree espositive tra cui, anche quella della Forza Armata che, con un proprio Info Team, fornirà tutti i dettagli per l’accesso alle varie carriere, dall’Accademia Militare, alla Scuola Marescialli; dalla Riserva Selezionata, ai Licei Militari fino al concorso per Ufficiale in Ferma Prefissata e per Volontari in Ferma Iniziale, 1° Blocco 2026 con scadenza il 12 novembre 2025.
Particolare attenzione verrà riservata ai bandi di recente pubblicazione, per Sottotenente in servizio Permanente del Ruolo Speciale (scadenza 20 ottobre) e Tenente del Ruolo Normale (scadenza 23 ottobre), riservati ai giovani in possesso di lauree scientifiche, giuridico-economiche e umanistiche, oltre a quello per Marescialli a Nomina Diretta, specializzazione Sanità, con scadenza il 9 novembre prossimo.
I bandi sono consultabili visitando il portale dell’Esercito Italiano www.esercito.difesa.it
Interfacciarsi col personale dell’Info Team del Comando Militare Esercito “Basilicata”, rappresenterà un’opportunità per conoscere le scelte di vita offerte dall’Esercito, la sua storia, le sue tradizioni e l’elevata tecnologia di una Forza Armata che si contraddistingue per spirito di evoluzione e attitudine ad innovarsi proiettandosi continuamente nel futuro, ma mantenendo sempre centrale il ruolo del soldato.