Vietri di Potenza: nuova vita per una struttura costata oltre 4 miliardi e mai entrata in funzione prima! Le foto

Così il Sindaco di Vietri di Potenza (PZ):

“L’11 giugno 2021 abbiamo completato il nostro quarto anno di amministrazione e nello stesso giorno si chiudono i lavori di recupero e rifunzionalizzazione del polivalente di Vietri di Potenza.

Per noi è un giorno pieno di significati dal momento che, nel 2017, il nostro percorso politico iniziò proprio con la visita di tale struttura, insieme al Ministro Luigi Di Maio.

La struttura versava in totale stato di abbandono, era costata oltre 4 miliardi di lire e non era mai entrata in funzione.

Oltre 2000 metri quadri, precedentemente dimenticati, oggi vengono restituiti a chi avrà intenzione di investire a Vietri di Potenza.

L’intervento di ristrutturazione, realizzato grazie ad un finanziamento di circa 400.000 euro della Regione Basilicata (attività produttive), rende la struttura pronta per essere riutilizzata e per essere messa a disposizione di coloro che avranno intenzione di avviare e/o ampliare la propria attività di impresa, mediante la partecipazione ad un apposito avviso pubblico.

Il bando è stato appena pubblicato ed è consultabile accedendo al sito istituzionale del Comune di Vietri di Potenza (http://www.comune.vietridipotenza.pz.it/…/553-bando-di…).

Per scelta, non saremo noi a decidere le attività che si svolgeranno all’interno, ma saranno i giovani, gli imprenditori, le eventuali aziende già attive o chiunque altro avrà interesse, ad avanzare la propria proposta in ossequio a quanto stabilito dal bando.

Avranno priorità le iniziative più innovative e la struttura, vista la sua ampiezza, potrà accogliere anche più di una attività imprenditoriale/produttiva/professionale.

Siamo orgogliosi di festeggiare il 4 anno di amministrazione con la restituzione ai nostri concittadini di una struttura tanto importante, divenuta anche il simbolo di una avvenuta rinascita della nostra comunità.

Puntiamo, tra l’altro, al RECUPERO ed alla VALORIZZAZIONE di tutto ciò che era stato abbandonato!

In questi anni abbiamo inoltre RECUPERATO un’altra cosa importante: l’orgoglio di essere una comunità importante!

Ps: ringraziamo l’azienda che ha eseguito i lavori, i progettisti, la direzione lavori e il nostro ufficio tecnico”.

Di seguito alcune foto che mostrano la struttura prima e dopo i lavori.

