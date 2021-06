Potenza: “Tanti over 70 non vaccinati, non ci sono date”! La denuncia di una cittadina

A diversi mesi dall’apertura in Basilicata delle prenotazioni vaccinali per gli over 70, ancora sussistono criticità.

Ecco quanto scrive una nostra lettrice alla Redazione:

“Buongiorno, sono la figlia di una 75enne che non è riuscita a fare il vaccino quando c’era la campagna vaccinale per over 70, per motivi di salute.

Adesso vorrebbe farlo ma la piattaforma delle Poste è bloccata.

Come mia madre, tanti di over 70 non ancora vaccinati.

Molti si chiedono il perché del blocco della piattaforma delle Poste: non ci sono date su Potenza!

Una persona anziana dovrebbe fare 50 km per fare il vaccino, semmai stare ad attendere il proprio turno anche sotto il sole!

Il generale Figliuolo non aveva detto che questa campagna vaccinale era aperta a tutti?

Qui invece le cose non vanno mai per il verso giusto!

Parlano di vaccinare i più fragili, invece vaccinano tutti meno che loro!”.

Avete riscontrato anche voi lo stesso problema?a

