Visite dermatologiche gratuite a Potenza, Avigliano e Pignola: ecco le date e come prenotare

Fondazione ANT Italia ONLUS torna in Basilicata con una nuova tappa del Progetto Melanoma, iniziativa dedicata alla prevenzione dei tumori della pelle attraverso visite dermatologiche gratuite con dermatoscopia.

Le giornate si svolgeranno sull’Ambulatorio Mobile – Bus della Prevenzione ANT, una vera e propria clinica itinerante attrezzata per offrire prestazioni specialistiche gratuite ai cittadini, e si terranno secondo il seguente calendario:

Potenza – da lunedì 3 a venerdì 7 novembre 2025, in piazza Rione Cocuzzo

Avigliano – lunedì 10 novembre 2025, in piazza Aviglianesi nel Mondo

Pignola – martedì 11 novembre 2025, in piazza Risorgimento

Le attività rientrano nel più ampio “Progetto interregionale per la lotta al tumore, dalla prevenzione al fine vita”, reso possibile grazie al co-finanziamento di Fondazione CON IL SUD, e che prevede, oltre ad attività di prevenzione oncologica gratuita, attività di assistenza psicologica gratuita riservata a pazienti oncologici e alle loro famiglie, sin dal riscontro della malattia, attività di formazione e supporto ai caregiver e attività di educazione e informazione nelle scuole.

Grazie al partenariato con l’associazione Io Potentino, una parte delle visite sarà riservata a cittadini in condizioni di fragilità socio-economica, garantendo così un accesso equo e solidale alla prevenzione oncologica.

Il progetto ha il patrocinio gratuito del Comune di Potenza.

Modalità di prenotazione

Le visite sono gratuite e riservate alla cittadinanza, su prenotazione obbligatoria da effettuarsi solo in modalità online sul portale ANT:

Per le giornate di Potenza, le prenotazioni apriranno giovedì 24 ottobre 2025 dalle ore 10:00

Per Avigliano e Pignola, le prenotazioni saranno disponibili da lunedì 3 novembre 2025 dalle ore 10:00

Le prenotazioni si effettuano online al link

👉 https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/