Potenza: “Clamorosi ritardi nella realizzazione della Piscina comunale. La città non può più aspettare”. La dichiarazione

Il segretario cittadino di Potenza dei Fratelli d’Italia e consigliere regionale Alessandro Galella, congiuntamente a Fernando Picerno, segretario cittadino di Forza Italia e consigliere regionale e Alfonso Nardella, segretario cittadino della Lega e consigliere comunale hanno convocato per mercoledì 22 ottobre, alle ore 10.30, nella Sala B del Palazzo del Consiglio Regionale, una conferenza stampa per discutere dei “clamorosi ritardi nella realizzazione della Piscina comunale di Potenza”.

“A distanza di oltre un mese dalle ultime comunicazioni ufficiali, nessuna novità concreta è emersa sul futuro dell’impianto sportivo atteso da anni dalla cittadinanza.

La città non può più aspettare – sottolineano i promotori dell’incontro – è necessario che l’Amministrazione comunale chiarisca i tempi e gli impegni reali per la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per lo sport e l’aggregazione”.

Alla conferenza stampa parteciperanno tutti i rappresentanti di centrodestra del Comune di Potenza e della Regione Basilicata.

“L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione, sollecitare trasparenza e tempi certi e condividere con la stampa e l’opinione pubblica le proposte delle forze politiche di centrodestra per sbloccare una vicenda che da troppo tempo penalizza la città capoluogo”.