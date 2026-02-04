100 anni di Winnie the Pooh: a Tito un pomeriggio speciale dedicato a uno degli orsetti più amati di sempre. I dettagli

100 anni di Winnie the Pooh.
A Tito fervono i preparativi per offrire un pomeriggio speciale dedicato a uno degli orsetti più amati di sempre.
Scrive l’amministrazione comunale:
“In occasione dei cento anni di Winnie the Pooh, vi aspettiamo per un evento di lettura ad alta voce e azioni laboratoriali accessibili.
L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto CostellazioniInclusive, che promuove pratiche culturali aperte, accoglienti e attente alle diverse modalità di partecipazione.
Un viaggio tra parole, immaginazione e gioco, per riscoprire insieme la magia del Bosco dei Cento Acri.
Evento a cura dell’associazione Sotto il Castello – Tito.
Un appuntamento aperto a tutte e tutti, nel segno dell’ascolto, dell’inclusione e della fantasia.
Giovedì 5 febbraio alle Ore 18:30 presso la Biblioteca “Lorenzo Ostuni” – Tito.
Vi aspettiamo!”.