A Brindisi di Montagna un viaggio tra storia, natura e inclusione: i dettagli

Venerdì 20 giugno, Brindisi di Montagna (PZ) ha accolto un gruppo di oltre 45 persone, tra giovani e adulti, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non Lasciamo Indietro Nessuno. L’evento si inserisce nel progetto “Bridging Gaps”, parte integrante del più ampio percorso “La cura è la via per la pace”, che pone al centro il valore della cura del pianeta attraverso la salvaguardia delle api e la valorizzazione dei luoghi storici lucani.

La giornata, aperta a chiunque, si è rivelata un’esperienza emozionante, all’insegna della cultura, della scoperta e della condivisione, come sottolineato dalla presidente dell’associazione, Rita Marsico:

“È stata un’esperienza entusiasmante, ricca di cultura, di interesse e di condivisione”. Tra i partecipanti, anche due persone con disabilità, a testimonianza dell’impegno dell’associazione per l’inclusione e la partecipazione.

Il percorso è iniziato presso il Parco della Grancia, dove i partecipanti hanno prima visitato la suggestiva Grancia di San Demetrio, luogo di grande fascino e spiritualità, ancora poco conosciuto ma già meta di turismo da regioni vicine e dall’estero.

A seguire, spazio al tema centrale della cura dell’ambiente con la visita al laboratorio di apicoltura nell’area verde, dove i presenti hanno scoperto il fondamentale ruolo delle api nella salvaguardia dell’ecosistema e, in particolare, del territorio locale, grazie all’impollinazione.

Il momento conviviale si è svolto nel centro storico con una merenda condivisa tra grandi e piccini, occasione di incontro e socialità.

Ad accoglierli, il sindaco di Brindisi di Montagna, Gerardo Larocca, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale e naturale del borgo.

La visita si è conclusa con l’esplorazione del Castello Fittipaldi-Antinori, autentico gioiello architettonico che affascina i visitatori con i suoi luoghi incantati e le testimonianze di una storia millenaria, ancora poco conosciuta da molti lucani.

L’associazione Dalla Basilicata all’Italia – Non Lasciamo Indietro Nessuno rinnova il proprio impegno nella promozione di eventi che uniscono la scoperta dei territori, la cultura della sostenibilità e l’inclusione sociale, contribuendo a costruire ponti tra persone e comunità.