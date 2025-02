Si terrà martedì 4 febbraio 2025, con inizio alle 8,30 nell’auditorium del Centro Sociale ‘Malvaccaro’, in via Raffaele Danzi n.2, l’incontro organizzato da Egaf: ‘Il Codice fa strada’, voluto per approfondire una delle riforme più importanti e corpose degli ultimi anni al Codice della Strada.

Previsti focus su droga e alcool, sospensione breve della patente, sosta e Ztl.

Giandomenico Protospataro sarà il relatore dell’appuntamento.