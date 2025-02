Potenza: il Palazzo di Città si illumina in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro. I dettagli

La serata del 4 febbraio 2025 il Comune illuminerà il Palazzo di Città in piazza Matteotti di blu e arancio, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro (World Cancer Day), promossa dalla UICC – Union for International Cancer Control – e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Spiegano gli organizzatori dell’iniziativa alla quale l’Amministrazione comunale ha voluto aderire su sollecitazione dell’assessore alle Pari opportuni e ai Rapporti con la sanità Angela Lavalle:

“Questa giornata è un’occasione per riflettere su cosa possiamo fare insieme per combattere il cancro.

Il nuovo tema per il triennio 2025-2027, ‘Uniti dall’unicità’, mette le persone al centro dell’assistenza e le loro storie al centro del dialogo.

Ogni esperienza con il cancro è unica, e solo unendo le forze possiamo creare un mondo in cui si guardi oltre la malattia e si dia priorità alla persona prima del paziente.

Uniamoci in questa giornata per riscrivere il futuro della cura del cancro, mettendo al primo posto le esigenze delle persone e delle comunità”.