A Potenza la 3° Giornata del Campionato dei Territori, con le rappresentative regionali FIPAV Basilicata pronte a vivere il primo appuntamento casalingo. In bocca al lupo

16 Gennaio 2026

Il Campionato dei Territori entra nel vivo e, per la prima volta in questa nuova formula del Trofeo dei Territori – riadattato dall’essere una sola finale di gara ad essere pensata e sviluppata come un vero e proprio campionato territoriale – la Basilicata diventa teatro centrale della manifestazione.

Domenica 18 gennaio 2026, Potenza ospiterà la 3° Giornata del Campionato dei Territori, con le rappresentative regionali FIPAV Basilicata pronte a vivere il primo appuntamento casalingo di un percorso che sta già lasciando tracce importanti sul piano tecnico e formativo.

Dopo le tappe di Piedimonte Matese e Napoli, che hanno visto le selezioni lucane confrontarsi con Molise, Caserta e Napoli, il torneo approda nel capoluogo regionale per una giornata che unisce valore sportivo, identità territoriale e crescita condivisa.

Il bilancio delle prime due giornate racconta di un cammino fatto di risultati, esperienza e confronto reale: segnali incoraggianti nel settore maschile e un bagaglio prezioso di minuti e intensità per il gruppo femminile, chiamato a misurarsi con contesti di alto livello.

RISULTATI PRIMA GIORNATA – PIEDIMONTE MATESE (Palamatese):

  • Rappresentativa maschile FIPAV Basilicata:
    CR BASILICATA vs CR MOLISE 2-1
    CR BASILICATA vs CT CASERTA 2-0
  • Rappresentativa femminile FIPAV Basilicata:
    CR BASILICATA vs CR MOLISE 0-2
    CR BASILICATA vs CT CASERTA 0-2

RISULTATI SECONDA GIORNATA – NAPOLI (Palavesuvio):

  • Rappresentativa maschile FIPAV Basilicata:
    CR BASILICATA vs CR MOLISE 0-2
    CT NAPOLI vs CR BASILICATA 2-0
  • Rappresentativa femminile FIPAV Basilicata:
    CR BASILICATA vs CR MOLISE 2-1
    CT NAPOLI vs CR BASILICATA 2-0

La Terza Giornata vedrà in campo nel capoluogo lucano Basilicata, Napoli e Salerno, con calendario parallelo maschile e femminile, secondo la formula dei concentramenti che caratterizza l’intero Campionato dei Territori: gare brevi, ritmo alto, attenzione massima a ogni dettaglio tecnico.

Le sedi di gara:

  • Rappresentativa femminile: Complesso Sportivo Caizzo – Potenza
  • Rappresentativa maschile: Palestra La Vista – Potenza

Programma gare (maschile e femminile):

  • Ore 10.00 – CR Basilicata vs CT Salerno
  • Ore 10.45 – CT Napoli vs CT Salerno
  • Ore 11.30 – CR Basilicata vs CT Napoli

Il Campionato dei Territori, che coinvolge le rappresentative maschili e femminili dei Comitati Territoriali di Caserta, Napoli, Irpinia-Sannio, Salerno e dei Comitati Regionali di Basilicata e Molise, si conferma un passaggio chiave nel percorso di crescita degli atleti e delle atlete nati tra il 2011 e il 2013.

Una palestra competitiva, ma soprattutto educativa, dove il risultato convive con il valore dell’esperienza, del confronto e dell’identità di maglia.

Per la FIPAV Basilicata, la giornata del 18 gennaio rappresenta molto più di una tappa: è l’occasione per accogliere il movimento, restituire centralità al territorio e continuare a costruire, punto dopo punto, il futuro della pallavolo regionale.

Le dichiarazioni del presidente del Comitato Regionale Basilicata della Federazione Italiana Pallavolo, Antonio Lopardo:

“Il Campionato dei Territori è un’esperienza unica per tutte le ragazze e tutti i ragazzi, un ricordo che custodiranno per molto tempo” ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata, Antonio Lopardo.

“Assisteremo anche in quest’altra giornata di gare sicuramente a un bello spettacolo, che è un po’ la sintesi del lavoro portato avanti dalla Federazione e dai suoi Comitati per valorizzare il talento di tutti i giovani e le giovani pallavoliste”.