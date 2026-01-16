A Potenza la 3° Giornata del Campionato dei Territori, con le rappresentative regionali FIPAV Basilicata pronte a vivere il primo appuntamento casalingo. In bocca al lupo

Il Campionato dei Territori entra nel vivo e, per la prima volta in questa nuova formula del Trofeo dei Territori – riadattato dall’essere una sola finale di gara ad essere pensata e sviluppata come un vero e proprio campionato territoriale – la Basilicata diventa teatro centrale della manifestazione.

Domenica 18 gennaio 2026, Potenza ospiterà la 3° Giornata del Campionato dei Territori, con le rappresentative regionali FIPAV Basilicata pronte a vivere il primo appuntamento casalingo di un percorso che sta già lasciando tracce importanti sul piano tecnico e formativo.

Dopo le tappe di Piedimonte Matese e Napoli, che hanno visto le selezioni lucane confrontarsi con Molise, Caserta e Napoli, il torneo approda nel capoluogo regionale per una giornata che unisce valore sportivo, identità territoriale e crescita condivisa.

Il bilancio delle prime due giornate racconta di un cammino fatto di risultati, esperienza e confronto reale: segnali incoraggianti nel settore maschile e un bagaglio prezioso di minuti e intensità per il gruppo femminile, chiamato a misurarsi con contesti di alto livello.

RISULTATI PRIMA GIORNATA – PIEDIMONTE MATESE (Palamatese):

Rappresentativa maschile FIPAV Basilicata:

CR BASILICATA vs CR MOLISE 2-1

CR BASILICATA vs CT CASERTA 2-0

Rappresentativa femminile FIPAV Basilicata:

CR BASILICATA vs CR MOLISE 0-2

CR BASILICATA vs CT CASERTA 0-2

RISULTATI SECONDA GIORNATA – NAPOLI (Palavesuvio):

Rappresentativa maschile FIPAV Basilicata:

CR BASILICATA vs CR MOLISE 0-2

CT NAPOLI vs CR BASILICATA 2-0

Rappresentativa femminile FIPAV Basilicata:

CR BASILICATA vs CR MOLISE 2-1

CT NAPOLI vs CR BASILICATA 2-0

La Terza Giornata vedrà in campo nel capoluogo lucano Basilicata, Napoli e Salerno, con calendario parallelo maschile e femminile, secondo la formula dei concentramenti che caratterizza l’intero Campionato dei Territori: gare brevi, ritmo alto, attenzione massima a ogni dettaglio tecnico.

Le sedi di gara:

Rappresentativa femminile: Complesso Sportivo Caizzo – Potenza

Rappresentativa maschile: Palestra La Vista – Potenza

Programma gare (maschile e femminile):

Ore 10.00 – CR Basilicata vs CT Salerno

Ore 10.45 – CT Napoli vs CT Salerno

Ore 11.30 – CR Basilicata vs CT Napoli

Il Campionato dei Territori, che coinvolge le rappresentative maschili e femminili dei Comitati Territoriali di Caserta, Napoli, Irpinia-Sannio, Salerno e dei Comitati Regionali di Basilicata e Molise, si conferma un passaggio chiave nel percorso di crescita degli atleti e delle atlete nati tra il 2011 e il 2013.

Una palestra competitiva, ma soprattutto educativa, dove il risultato convive con il valore dell’esperienza, del confronto e dell’identità di maglia.

Per la FIPAV Basilicata, la giornata del 18 gennaio rappresenta molto più di una tappa: è l’occasione per accogliere il movimento, restituire centralità al territorio e continuare a costruire, punto dopo punto, il futuro della pallavolo regionale.

Le dichiarazioni del presidente del Comitato Regionale Basilicata della Federazione Italiana Pallavolo, Antonio Lopardo:

“Il Campionato dei Territori è un’esperienza unica per tutte le ragazze e tutti i ragazzi, un ricordo che custodiranno per molto tempo” ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Basilicata, Antonio Lopardo.

“Assisteremo anche in quest’altra giornata di gare sicuramente a un bello spettacolo, che è un po’ la sintesi del lavoro portato avanti dalla Federazione e dai suoi Comitati per valorizzare il talento di tutti i giovani e le giovani pallavoliste”.