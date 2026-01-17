A Potenza premi Coni: “Credere nello sport significa credere in una Basilicata più inclusiva, più giusta e più attenta al benessere delle persone”

“Ieri sera, al Centro Malvaccaro di Potenza, ho avuto il piacere di partecipare alla tradizionale cerimonia dei Premi Coni, un evento annuale organizzato dal Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per premiare atleti, dirigenti, tecnici, società e progetti sportivi della Basilicata che si sono distinti nella stagione sportiva 2024-2025.

È la manifestazione ufficiale di riconoscimento dello sport lucano, con premi alle eccellenze e a chi ha contribuito alla crescita dello sport nella Regione.

Viene scelto un elenco di premiati da una commissione tecnica del CONI Basilicata. La cerimonia unisce sport, intrattenimento e momenti celebrativi per valorizzare chi si è distinto a livello regionale e nazionale. “.

E’ quanto afferma il Consigliere regionale di Forza Italia Fernando Picerno.

“Eventi come questo non sono semplici cerimonie celebrative, ma rappresentano occasioni preziose per fermarsi a riflettere sul ruolo che lo sport svolge nella crescita individuale e collettiva.

Da sempre sono convinto che lo sport non sia soltanto competizione o risultato, ma prima di tutto disciplina, rispetto delle regole, impegno quotidiano e inclusione.

È una vera e propria palestra di vita, capace di formare persone prima ancora che atleti.”, prosegue il Consigliere.

“La premiazione di ieri ha messo al centro storie, percorsi e testimonianze che dimostrano come lo sport possa abbattere barriere sociali, culturali e generazionali, offrendo opportunità concrete di riscatto, integrazione e partecipazione.

In una società che spesso corre veloce e lascia indietro i più fragili, lo sport diventa uno strumento potente di coesione sociale, capace di unire, di creare legami e di rafforzare il senso di appartenenza a una comunità”.

“Come Consigliere regionale e anche a titolo personale, sento forte la responsabilità di sostenere e promuovere tutte quelle iniziative che investono nella attività sportiva come leva educativa e sociale, soprattutto quando coinvolgono i giovani, le famiglie e le realtà del territorio.

Credere nello sport significa credere in una Basilicata più inclusiva, più giusta e più attenta al benessere delle persone.

Ringrazio gli organizzatori, gli atleti, le associazioni e tutti coloro che, con passione e dedizione, rendono possibile un appuntamento come Icaro.

Il loro lavoro quotidiano dimostra che, anche partendo da contesti locali, è possibile generare un impatto positivo e duraturo sulla società.

Continuerò a impegnarmi affinché lo sport venga riconosciuto e sostenuto non solo come attività ricreativa, ma come strumento fondamentale di crescita, integrazione e sviluppo sociale per la nostra Regione”.