A Potenza protagonista assoluta la cultura della sicurezza con il Gruppo Lucano di Protezione civile. L’iniziativa in programma

“Domenica di Carta”: così si chiama la manifestazione che interesserà l’intera giornata di domani e che vedrà come protagonista assoluta la cultura della sicurezza, rappresentata dall’associazione Gruppo Lucano di Protezione civile.

Domani domenica 8 ottobre:

alle 10, nell’Archivio di Stato di via Nazario Sauro 1, si comincia con la mostra “Oltre le rovine” sulle calamità in Basilicata negli ultimi due secoli;

alle 17, nel Polo bibliotecario di via Don Minozzi, stand della manifestazione Io Non Rischio 2023 e presentazione della rivista “Risk elaboration – strategie integrate per la resilienza”.

Sarà illustrato nel corso della serata il “XV Raduno del Gruppo Lucano” in programma per il 14 ottobre prossimo a Viggiano, alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

L’iniziativa “Domenica di Carta” è voluta dal ministero della Cultura con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio archivistico e bibliografico italiano, ricco anche in Basilicata di documenti preziosi.

Dalle 10 di domattina sarà il direttore dell’Archivio di Stato di Potenza in persona, Andrea Alberto Moramarco, ad accogliere i visitatori in un viaggio fra le fonti documentarie e nel percorso “Oltre le Rovine” sulle calamità del passato.

Saranno presenti i giovani del servizio civile universale impegnati con il Gruppo Lucano.

Ci sarà una postazione di “Io Non Rischio 2023”, l’iniziativa del Dipartimento nazionale di Protezione civile e dell’Ufficio di Protezione civile della Regione Basilicata (con i volontari del Gruppo Lucano) nata per informare i cittadini sulle modalità con cui affrontare le emergenze.

Il Polo bibliotecario di Potenza aprirà per l’occasione nel pomeriggio.

Alle 17 la presentazione della rivista pubblicata dal Gruppo Lucano di Protezione civile, “Risk elaboration – strategie integrate per la resilienza”.

Si parlerà di rischio, vulnerabilità e strategie integrate per la resilienza.

E’ prevista la presenza:

del sindaco di Potenza Mario Guarente,

del presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano,

del direttore della Biblioteca nazionale di Potenza Luigi Catalani,

del direttore dell’Archivio di Stato di Potenza Andrea Alberto Moramarco,

dell’ex direttore Maria Carmela Benedetto,

del Soprintendente archivistico e bibliografico della Basilicata Mauro Livraga,

del presidente del Gruppo Lucano di Potenza e formatore della campagna “Io Non Rischio” Giuseppe Dapoto,

del presidente provinciale del Gruppo Lucano e referente per il settore Beni culturali Donato Pafundi,

del presidente nazionale del Gruppo Lucano Pietro Luigi Martoccia,

del direttore editoriale della rivista Risk Elaboration Enzo Vinicio Alliegro,

della presidente di Bcc Basilicata Teresa Fiordelisi,

del dirigente dell’Ufficio protezione civile della Regione Basilicata Giovanni Di Bello,

del direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento nazionale della Protezione civile Luigi D’Angelo.

La serata sarà condotta da Saverio Nilo, ricercatore del Cnr e presidente del Gruppo Lucano di Pietragalla.

Nel corso del convegno, sarà presentato come detto il “XV Raduno del Gruppo Lucano” in programma per il 14 ottobre prossimo a Viggiano.

Oltre all’attività di Io Non Rischio 2023 in piazza Giovanni XXIII, nella base operativa “Sandro Pertini” di contrada Santa Lucia n. 2, dalle 15, l’associazione Gruppo Lucano di Protezione civile accoglierà il capo della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio.

Davanti a lui saranno mostrate le risorse a disposizione, illustrate le attività dell’ultimo anno, raccontate le esperienze del campo scuola effettuato con i ragazzi in Basilicata.

Saranno inoltre consegnate le tende per il modulo di assistenza alla popolazione.

Di seguito la locandina della manifestazione di domani e quella del raduno di Viggiano del 14.

