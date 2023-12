A Potenza si rende omaggio agli uomini che presero parte alla II Guerra Mondiale. I dettagli

È stato presentato oggi, nella sala “Arturo La Cava” del Museo Archeologico Provinciale di Potenza, il “CalendEsercito 2024”.

L’opera editoriale, dal titolo “Per l’Italia Sempre”, rende omaggio agli uomini che presero parte alla II Guerra Mondiale, consapevoli di servire la Patria, sia prima che dopo l’8 settembre 1943 onorando il Giuramento prestato.

Sono stati pertanto selezionati alcuni Ufficiali, Sottufficiali e Soldati, insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare per atti eroici compiuti dopo l’armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente, tra loro anche quattro giovanissimi Allievi delle scuole militari.

Il CalendEsercito 2024 è stato presentato dal Colonnello Biagio Antonio Ferraro, Comandante dell’Esercito in Basilicata che, dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte dei coristi e i musicisti del Liceo “Walter Gropius” di Potenza, ha spiegato come la scelta del tema del 2024 sia stata quella di voler ricostruire, tramandare e onorare la memoria di chi ha rispettato sempre il giuramento di fedeltà prestato alla Patria con la certezza di dover assolvere il proprio dovere e la consapevolezza del ruolo che l’Esercito Italiano doveva mantenere in quel momento.

Hanno fatto seguito la proiezione di alcuni filmati e l’intervento del Professor Giampaolo d’Andrea che, in qualità di storico, ha tracciato un interessante inquadramento del periodo in cui versava il nostro Paese dopo l’8 settembre 1943.

Ad intervenire tra i relatori è stato anche il Presidente Provinciale dell’Istituto “Nastro Azzurro”, Rocco Galasso, che ha ricordato l’eroismo e l’estremo sacrificio di alcuni Lucani decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare, sottolineando che essere consapevoli della nostra storia, come memoria attiva, è indispensabile per comprendere il presente, per disegnare il futuro e per interpretare al meglio il momento che stiamo vivendo.

L’evento è stato arricchito da una mostra di cimeli, da intermezzi musicali e coreutici proposti dagli alunni del liceo “Walter Gropius” di Potenza e dal Sevice garantito dalla professionalità di alunni e docenti dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Di Pasca“ di Potenza.

Presenti anche numerosi studenti provenienti dall’Istituto Superiore “Einstein De Lorenzo” oltre ad autorità militari, civili e Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

È possibile acquistare una copia da collezione del CalendEsercito 2024 presso i 250 punti vendita di Giunti Editore.

L’opera editoriale, contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite.

L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.