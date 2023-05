A Potenza una intera giornata di festa con questi clown! Ecco i dettagli

Chi è il clown?

Perché con il suo naso rosso va negli ospedali e nei luoghi del disagio?

Il sorriso è contagioso?

Che cos’è l’allegria?

A queste e molte altre domande probabilmente sarà data risposta durante la PRIMA FESTA DELL’ALLEGRIA.

Il giorno 13 Maggio 2023 il Gruppo Clown GENTE ALLEGRA – Comunità Emmanuel organizza presso il Parco Baden Powell a Potenza una intera giornata di festa durante la quale l’Allegria appunto sarà il filo conduttore.

La PRIMA FESTA DELL’ALLEGRIA sarà l’occasione per raccontare alla città e soprattutto ai più giovani la filosofia del clown e tutto quello che fa un clown di corsia.

Il clown è una figura controversa, poetica e molto meno banale di quello che si possa pensare.

L’apparente leggerezza del clown cela un percorso di consapevolezza e di accettazione dell’unicità.

E proprio questo sarà raccontato in mattinata agli alunni delle classi IV della Scuola Primaria dell’istituto comprensivo DOMENICO SAVIO.

Il messaggio per i ragazzi sarà quello di imparare ad accettare la propria unicità, fatta anche di piccole preziose imperfezioni così come un clown che del suo essere buffo e sgraziato riesce farne tesoro da condividere per donare sorrisi.

Ma un clown non è solo divertimento e improvvisazione.

Un clown sa fare molte attività che saranno mostrate ai ragazzi in veri e propri laboratori interattivi, quali giocoleria, magia, ballon art, yoga della risata ecc..

Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare ad una grande festa durante la quale saranno replicati i laboratori del mattino, ma ci sarà spazio anche per molto altro.

Ci sarà un angolo dedicato al trucca bimbi, sarà presente un cantastorie, sarà possibile prendere parte ad una sessione di yoga della risata, incontrare alcuni fra i beniamini dei più piccoli tra cui Olaf, Peppa Pig, Topolino e Minnie oppure scattarsi una fotoclown, ci sarà musica e divertimento ma non mancherà un infopoint in cui sarà raccontata l’attività che l’associazione dal 2016 svolge nei luoghi del disagio.

La giornata si avvierà alla conclusione intorno alle 18:30 con uno spettacolo clown messo in scena dal gruppo teatrale costola dell’associazione composta da alcuni dei clowndottori della stessa Gente Allegra.

Mentre l’ultimissimo saluto musicale della serata sarà affidato ad Indio e la sua Stella, che proporrà alcune delle sue poesie in musica che sposano perfettamente lo spirito clown.

Afferma Rocco Pucciariello, coordinatore del Gruppo Clown:

“Scopo dell’iniziativa è promuovere i valori che sono alla base della nostra attività di clownterapia nei luoghi del disagio e raccontare appunto quello che facciamo.

Essere un clown dottore vuol dire mettere in campo tutto quello che ci è possibile per regalare qualche momento di spensieratezza a chi si trovi a vivere un momento di difficoltà, con la leggerezza del clown ma con costante attenzione alle emozioni di chi abbiamo di fronte.

Questa festa dell’allegria è un occasione di convivialità e divertimento ed è il nostro dono alla città di Potenza“.

