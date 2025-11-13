A Tolve nella Basilica di San Rocco oltre 150 musicisti. Il grande evento di fede e musica

La comunità di Tolve si prepara ad accogliere un evento di straordinaria importanza spirituale e artistica: il Giubileo dei cori e delle bande, che si terrà domenica 16 novembre 2025, a partire dalle ore 15:30, nella suggestiva Basilica Santuario di San Rocco, luogo giubilare.

L’iniziativa, fortemente voluta dal rettore della Basilica, don Francesco Martoccia, e che vedrà la collaborazione del direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, don Nicola Moles, rappresenta un momento di incontro, preghiera e armonia per tutti i musicisti e i coristi dell’arcidiocesi di Acerenza.

La Santa Messa sarà presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Vittorio Francesco Viola, Segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e concelebrata da S.E. Rev.ma Mons. Francesco Sirufo, arcivescovo di Acerenza, che con la loro presenza renderanno ancora più solenne questa giornata dedicata al servizio musicale nella liturgia.

I cori, provenienti dalle diverse parrocchie della diocesi, saranno guidati dal maestro Carmine Lavinia, organista e direttore musicale della Basilica di San Rocco, mentre le bande saranno coordinate dal maestro Rocco Mentissi, direttore della storica banda di Tolve.

L’evento si propone non solo come un momento di celebrazione, ma anche come segno di comunione tra le varie realtà musicali che, con passione e dedizione, animano le liturgie e le feste religiose della diocesi.

Un pomeriggio di fede, musica e gratitudine per oltre 150 musicisti che si ritroveranno nel cuore della Basilicata e sotto la protezione di San Rocco per riconoscere e valorizzare il dono della musica al servizio di Dio e della comunità.

Di seguito la locandina con i dettagli.