Vaglio Basilicata: queste 4 pregiate sculture riportate alla loro edizione originale. L’evento di presentazione

13 Novembre 2025

Il 22 novembre p.v.., alle ore 17.30, presso la chiesa di Sant’Antonio Abate in Vaglio Basilicata, saranno presentati i lavori di restauro di quattro sculture lignee.

Grazie ai citati lavori, voluti dalla parrocchia di San Pietro Apostolo in Vaglio Basilicata, finanziati dalla comunità locale e condotti sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicata, è stato possibile riportare i pregiati manufatti lignei alla loro edizione originale, consentendo così di poterli datare tra la fine del XVI e il XVII secolo, oltre a svelare la complessa stratificazione degli interventi che hanno riguardato le sculture e, quindi, ricostruirne la storia.

Unitamente al Sindaco Francesco Santopietro e al parroco di Vaglio Basilicata don Teodosio Avigliano, alla soprintendente ABAP della Basilicata Giovanna Cacudi, interverranno la funzionaria storica dell’arta della citata Soprintendenza ABAP della Basilicata, Barbara Improta, e il restauratore Domenico Saracino.

Modera il docente e saggista Giuseppe Damone.

Di seguito la locandina con i dettagli.