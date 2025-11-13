Vaglio Basilicata: queste 4 pregiate sculture riportate alla loro edizione originale. L’evento di presentazione

Il 22 novembre p.v.., alle ore 17.30, presso la chiesa di Sant’Antonio Abate in Vaglio Basilicata, saranno presentati i lavori di restauro di quattro sculture lignee.

Grazie ai citati lavori, voluti dalla parrocchia di San Pietro Apostolo in Vaglio Basilicata, finanziati dalla comunità locale e condotti sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicata, è stato possibile riportare i pregiati manufatti lignei alla loro edizione originale, consentendo così di poterli datare tra la fine del XVI e il XVII secolo, oltre a svelare la complessa stratificazione degli interventi che hanno riguardato le sculture e, quindi, ricostruirne la storia.

Unitamente al Sindaco Francesco Santopietro e al parroco di Vaglio Basilicata don Teodosio Avigliano, alla soprintendente ABAP della Basilicata Giovanna Cacudi, interverranno la funzionaria storica dell’arta della citata Soprintendenza ABAP della Basilicata, Barbara Improta, e il restauratore Domenico Saracino.

Modera il docente e saggista Giuseppe Damone.

