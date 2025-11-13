Potenza: il Palazzo di Città si tinge di blu per sostenere chi affronta ogni giorno questa malattia. I dettagli

Il 14 novembre il Palazzo di Città in piazza Matteotti a Potenza sarà illuminato di blu in occasione della Giornata Mondiale del Diabete.

L’Amministrazione comunale aderisce alla campagna di sensibilizzazione e informazione su una patologia che sta diventando una vera e propria epidemia.

In Italia sono oltre tre milioni le persone che convivono con il diabete e molte altre ne soffrono senza saperlo.

Istituita nel 1991, la Giornata Mondiale del Diabete si celebra ogni 14 novembre 🌍

Dal 20 dicembre 2006 le Nazioni Unite hanno proclamato questa data come “United Nations Day”, riconoscendone l’importanza globale.

L’iniziativa è promossa dalla International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in risposta alla crescente incidenza del diabete nel mondo.

La Giornata rappresenta un’opportunità per aumentare la consapevolezza su questa malattia e promuovere l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della gestione efficace del diabete