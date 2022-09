A Viggiano studenti e ricercatori insieme per raccontare le tradizioni della nostra terra! Ecco i dettagli

“Narrazione generativa del paesaggio: il cammino, la festa, il patrimonio culturale” è il titolo dell’iniziativa che si terrà a Viggiano (PZ) giovedì 22 settembre, alle ore 16:30 al Teatro Francesco Miggiano, organizzata dalla Cattedra UNESCO in “Paesaggi culturali del Mediterraneo e comunità di saperi” dell’Università degli Studi della Basilicata, in collaborazione con:

il Comune di Viggiano;

l’Istituto Scolastico G.Peano di Viggiano;

la Fondazione Eni Enrico Mattei e Noeltan Arts.

L’iniziativa rientra nel progetto “SuperScienceMe – Research is your Re-Source”, candidato dall’Università della Basilicata insieme ai tre Atenei della Calabria, al CNR e alla Regione Calabria, e approvato dalla Comunità Europea per l’“European Researchers’ Night” (Call: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, Program H2020).

Nell’ambito del progetto, molti sono i luoghi della Basilicata dove l’Università lucana si sta raccontando, con iniziative ed eventi rivolti alle comunità, e portando lo sguardo proprio ai territori e ai paesaggi della regione.

Oltre 30 ricercatori stanno raccontando le loro storie e passioni, nelle piazze, nelle scuole, nei pub, nei teatri, nei luoghi d’incontro e nelle biblioteche a:

Rionero in Vulture;

Barile;

Genzano di Lucania;

Pietragalla;

Tito;

Armento;

Accettura;

Viggiano;

Stigliano;

San Severino Lucano;

nei due capoluoghi di provincia, Potenza e Matera,

A Viggiano interverranno:

Angela Colonna, responsabile della Cattedra UNESCO in “Paesaggi culturali del Mediterraneo e comunità di saperi” dell’Università della Basilicata;

Amedeo Cicala, Sindaco di Viggiano;

Serafina Rotondaro, Dirigente dell’Istituto Scolastico G. Peano di Viggiano;

Francesco Tarlano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri;

Annalisa Percoco, ricercatrice della Fondazione Eni Enrico Mattei; Antonello Faretta, presidente della Noeltan Arts;

gli alunni della III A del Liceo Classico di Viggiano.

Durante l’evento verrà proiettato per la prima volta in pubblico il cortometraggio partecipativo “Il Cammino di Viggiano, tra Passato e Presente”, realizzato all’interno del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento “EtnoLab Viggiano: un percorso di candidatura UNESCO”, con la supervisione artistica di Antonello Faretta.

Angela Colonna dichiara:

“Narrare il paesaggio per generare futuro, un futuro ricco di opportunità per tutti, sostenibile e rispettoso della Terra: per andare in questa direzione, le risorse, i patrimoni a cui attingere sono le nostre culture e le storie di cui esse si nutrono, le ricorrenze in cui facciamo festa, camminando insieme, e la nostra capacità di essere comunità di saperi” commenta .

L’attività si colloca, inoltre, all’interno del percorso partecipato identitario verso la candidatura della festa della Madonna e del cammino regionale di pellegrinaggio al monte di Viggiano nella Lista del Patrimonio UNESCO, e come continuazione del percorso avviato con gli studenti del Liceo Classico di Viggiano nel progetto PCTO dal titolo “EtnoLab Viggiano: un percorso di candidatura UNESCO”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)