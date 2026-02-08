Ad Abriola partiti i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Valentino. Ecco il programma

Ad Abriola sono partiti ieri i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Valentino.

Racconta l’amministrazione comunale:

“Oggi è stata la volta dell’APA di Abriola (Associazione di Pubblica Assistenza), che ha promosso una Giornata della Salute rivolta a tutta la comunità.

Nel corso dell’iniziativa sono state effettuate visite e consulenze gratuite per tutti i cittadini che hanno voluto usufruire di questo importante servizio.

Le attività sanitarie sono state realizzate grazie alla collaborazione delle associazioni ALAD e AMICI DEL CUORE, con i rispettivi presidenti dott. Lopizzo e Giordano, che ringrazio sentitamente per l’impegno e la disponibilità dimostrati.

Un ringraziamento speciale va anche al presidente dell’APA, Domenico Sarli, al direttivo e a tutti i soci, per il costante impegno e la preziosa presenza sul territorio”.

Ecco il programma.