Alla Provincia di Potenza i primi nuovi 8 assunti. Auguri di buon lavoro

Nel corso di una cerimonia ufficiale di benvenuto il Presidente Christian Giordano ha presentato ai nuovi assunti le azioni e le attività in essere della Provincia che si avvìa, visto il disegno di riforma in discussione in Parlamento, ad una nuova rilevante stagione nel ruolo che spetta agli Enti Locali a servizio dei cittadini ricordando gli sforzi sostenuti per dare vita ad una nuova serie di azioni ed interventi dell’Ente, nei settori in cui è chiamato a rispondere ai bisogni dei cittadini.

Una risposta anche alla richiesta di occupazione nei luoghi di nascita, essendo ben 7 degli assunti di origini lucane, alcuni dei quali comunque già occupati in altri Enti.

Ha ricordato il Presidente Giordano:

“Un Ente che si voleva sciogliere e che però ha vissuto e vive momenti di difficoltà nel reperire le risorse necessarie a farlo considerare elemento importante e di prossimità proprio nei settori più interessati dalla esigenza di garantire per esempio una viabilità migliore o edifici scolastici efficienti e sicuri.

Su questo le nuove assunzioni serviranno a dare nuova linfa e opportuno sostegno ai nostri uffici segnati dalla riduzione del personale con i trasferimenti in Regione e dai pensionamenti”.

I primi nuovi 8 dipendenti andranno a coprire solo parzialmente il fabbisogno del personale segnato negli ultimi anni, da pensionamenti e trasferimenti in altri Enti, unitamente alle competenze sottratte in occasione della proposta di riforma a suo tempo bocciata dal Referendum Costituzionale.

Le figure professionali che sono entrati in servizio, sono:

1 Ingegnere

3 Geometri

2 Funzionari Amministrativi

2 Istruttori amministrativi.

Si procederà successivamente a prendere in esame lo scorrimento delle graduatorie, laddove possibile e quindi alla mobilità da altri Enti, per arrivare ai 17 posti messi a concorso.

Alla cerimonia ufficiale di presa in servizio, oltre al Presidente Giordano, erano presenti il Segretario Generale dell’Ente, Giovanni Conte, il Capo di Gabinetto Antonio Di Sabato, i dirigenti Alessandro Attolico ed Enrico Spera, il responsabile dell’ufficio personale, Daniele Postiglione.a

