Arte, musica e danza dal vivo: a Potenza Special Gropius invita al Liceo delle creatività

Il Liceo Statale “W. Gropius” apre le sue porte al territorio con Special Gropius, un open day speciale pensato come un’esperienza immersiva, dinamica e profondamente rappresentativa dell’identità della scuola.

L’appuntamento è per Domenica 18 Gennaio dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Un intero pomeriggio in cui il Liceo si trasforma in uno spazio vivo di arti, linguaggi e creatività, offrendo a studenti, famiglie e visitatori l’opportunità di entrare nel cuore della proposta formativa del Gropius.

Protagonisti dell’evento saranno gli studenti dei tre percorsi liceali – Artistico, Musicale e Coreutico – che animeranno aule e laboratori attraverso dimostrazioni, attività pratiche, momenti performativi e incontri dedicati alla didattica e ai processi creativi.

Special Gropius è concepito come un vero e proprio viaggio nelle arti e nella cultura: un’occasione per conoscere da vicino metodologie, spazi, strumenti e potenzialità formative, ma anche per respirare l’energia e la passione che quotidianamente caratterizzano la vita scolastica

del Liceo.

Il pomeriggio culminerà in una performance collettiva nella palestra del Liceo, simbolo dell’incontro tra le diverse discipline artistiche e della visione unitaria che anima il progetto educativo del Gropius, fondato sul dialogo tra i linguaggi e sulla formazione integrale dello studente. Special Gropius non è solo un open day, ma un invito a immaginare il proprio futuro attraverso l’arte, la creatività e la cultura, scegliendo un percorso di studi che valorizza talento, identità e aspirazioni personali.

Iscrizioni e Sportello Amico

Dal 13 gennaio al 14 febbraio sarà possibile procedere con le iscrizioni. Il Liceo Statale “W. Gropius” attiva il servizio Sportello Amico, che consente di effettuare l’iscrizione direttamente presso gli uffici di segreteria, con assistenza dedicata del personale scolastico.

Prenotazioni Sportello Amico: 0971 444014

Sede: Via Anzio, 4 – Potenza

Sito web: www.liceoartisticoemusicale.edu.it