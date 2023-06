Avigliano piange Giuseppe strappato alla vita da un tragico incidente. Il cordoglio del Sindaco

Brutto incidente ieri mattina sulla strada che da Pignola porta alla Sellata.

Una moto e una bicicletta sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

Sul posto i sanitari del 118 intervenuti con l’elisoccorso.

Purtroppo per l’uomo sulla bici, un 29enne di Avigliano, non c’è stato nulla da fare.

È deceduto dopo essere arrivato in ospedale.

Il conducente della moto un 40enne di Abriola (Pz) è stato immediatamente soccorso dal 118 Basilicata e trasferito in condizioni critiche, in codice rosso, all’ospedale San Carlo di Potenza in Rianimazione.

Raggiunto dalla notizia del decesso del giovane, questo il cordoglio del Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca:

“La tragica scomparsa di Giuseppe, a soli 29 anni, lascia una profonda amarezza nell’intera comunità aviglianese che si stringe partecipe intorno al dolore dei suoi familiari e dei suoi amici”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.a

