Avigliano, la strada dedicata al giurista Claps è oggi realtà: “Una storia gloriosa, a cui guardare con senso di responsabilità”. Le foto

Oggi, 21 Maggio, alle 9:30, in Piazza Gianturco ad Avigliano (PZ), in occasione del decennale dalla scomparsa del Notaio Leonardo Luigi Claps (21 Maggio 2011), la Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, in collaborazione con il Comune di Avigliano e con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza e della Fondazione Emanuele Gianturco, ha ricordato l’insigne giurista con la scopertura della targa recante l’intitolazione della via “Salita Leonardo Luigi Claps Notaio in Avigliano”.

Alla cerimonia inaugurale della strada è seguito, alle 10:30, un convegno nel Chiostro del Comune con la consegna di una medaglia in ricordo dell’uomo e del professionista che Alberto Trabucchi ha descritto come “uno di quei preziosi giuristi di scuola meridionale che sanno tutto”.

Così il Sindaco, Giuseppe Mecca:

“Salita Leonardo Luigi Claps è oggi realtà.

Il dovere della memoria significa tributare il giusto riconoscimento alla vita di un grande aviglianese, ma anche scrivere una nuova pagina nella storia della nostra comunità, fatta ancora una volta di passione per il diritto, di senso di appartenenza verso la Città di Avigliano, di origini umili e poi di vette altissime consegnate per sempre alla storia.

Una storia gloriosa, a cui guardare con senso di responsabilità, provando a scrivere ancora nuove pagine.

Ancora grazie al Prefetto Annunziato Vardè per la sua preziosa presenza, al Presidente della Provincia, al Presidente della Fondazione Gianturco e al Presidente della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano per aver voluto fortemente che questa manifestazione si realizzasse”.

