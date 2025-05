Potenza, crisi idrica: punto della situazione, interventi e progetti futuri. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha aperto il Consiglio regionale di oggi con un intervento dedicato alla gestione delle risorse idriche, affrontando le difficoltà dovute alla siccità e delineando le azioni in corso e future per affrontare la crisi idrica.

Nel suo discorso Bardi ha sottolineato la necessità di un impegno collettivo per la gestione sostenibile delle risorse idriche, evidenziando come la crisi climatica stia aggravando una situazione già critica.

Ha presentato una dettagliata ricognizione degli schemi idrici regionali, identificando i livelli di criticità nelle varie aree della Basilicata con interventi specifici per ogni zona.

Strategia.

Il piano del governo regionale si fonda su tre pilastri principali: prevenzione, intervento rapido e costruzione della resilienza.

La prevenzione, in particolare, è vista come fondamentale per evitare che i problemi idrici si trasformino in emergenze, mentre l’intervento rapido si concentra su azioni concrete come il potenziamento delle infrastrutture esistenti e l’attivazione di nuovi pozzi.

Bardi, inoltre, ha ribadito l’importanza di costruire un sistema idrico più resiliente, capace di affrontare le sfide del futuro. Come?

Creando interconnessioni tra schemi idrici, utilizzando tecnologie smart, diversificando le fonti e puntando sulla formazione continua degli operatori del settore.

Situazione.

Tra gli schemi analizzati, il Basento-Agri-Camastra, che serve oltre 145.000 cittadini, è stato identificato come il più critico, con perdite elevate nella rete e necessità di potenziamento degli impianti.

Sono già in corso interventi significativi, come la digitalizzazione delle reti e l’ampliamento della diga Camastra.

Situazioni più contenute sono state registrate nel Pollino-Lagonegrese, mentre nel Marmo-Melandro è in corso un significativo progetto di rinnovamento grazie a fondi Pnrr.

Investimenti.

Bardi ha evidenziato come la Regione stia cercando di finanziare interventi strategici per oltre 40 milioni di euro, tra cui la costruzione di nuove captazioni, l’ammodernamento dei potabilizzatori e la digitalizzazione delle reti.

Questi interventi sono volti a costruire una rete idrica moderna ed efficiente, in grado di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.

Appello.

Il Presidente ha richiamato anche l’importanza della responsabilità collettiva nell’uso delle risorse idriche, invitando i cittadini ad aderire a programmi di risparmio idrico e a segnalare eventuali guasti.

Ha inoltre sottolineato il lavoro continuo con i sindaci e le istituzioni locali per sensibilizzare la popolazione e affrontare insieme le criticità.

Futuro.

In chiusura, Bardi ha ribadito che la Basilicata non subirà la crisi, ma agirà con determinazione e coraggio.

Ha annunciato un programma pluriennale di interventi, volto a garantire un futuro sostenibile per la gestione dell’acqua nella regione, con un impegno continuo per migliorare le infrastrutture e ridurre le perdite.

Bardi ha detto:

“Siamo consapevoli che molto occorrerà fare per raggiungere gli obiettivi di rinnovamento della nostra rete idrica e di drastica riduzione delle perdite, un percorso intrapreso e che già sta comportando la riduzione delle perdite idriche di qualche punto percentuale.

Ricordo a tutti noi che si tratta di una rete di 12mila chilometri.

Su già diverse centinaia di chilometri siamo intervenuti e in tanti altri punti critici della rete stiamo procedendo a rimuovere le cause del malfunzionamento.

La gestione dell’acqua è una questione fondamentale per il futuro della nostra regione.

Lavoriamo per costruire un sistema idrico resiliente, moderno e capace di rispondere alle sfide del cambiamento climatico”.