Potenza, mobilità sostenibile: 113000 euro per il bando ‘Bici in Comune’. I dettagli

Nel corso dell’ultima seduta della Sesta Commissione consiliare, presieduta da Giammarco Guidetti, sono stati ascoltati gli assessori Francesco Giuzio, Federica D’Andrea, Gerardo Nardiello e il dirigente Giuseppe Romaniello, in merito “all’ottimo risultato conseguito dal Comune di Potenza, che si è classificato tredicesimo nel cluster 3 del bando nazionale ‘Bici in Comune’, ottenendo così il massimo finanziamento previsto, pari a 113mila euro” evidenzia il presidente Guidetti.

Dichiarano la vicesindaco e assessore al Turismo Federica D’Andrea, l’assessore alla Mobilità Francesco Giuzio e l’assessore allo Sport Gerardo Nardiello:

“Un esito straordinario che premia il lavoro sinergico degli uffici comunali, dell’Associazione FIAB Potenza Ciclostile e del Comune di Pignola.

Fin dal suo insediamento, l’Amministrazione ha posto grande attenzione al tema della mobilità sostenibile, alla valorizzazione turistica e alla promozione dello sport, considerandoli assi strategici della propria azione politica.

La partecipazione al bando ‘Bici in Comune’ nasce proprio da questa visione, mirata a incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico, ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita urbana” spiegano gli assessori.

Il finanziamento permetterà di avviare numerose iniziative, tra le quali:

• una campagna di sensibilizzazione sulla ciclabilità e sulla sicurezza stradale, rivolta a tutta la cittadinanza,

• progetti didattici nelle scuole per promuovere la bicicletta come strumento di autonomia e di scoperta del territorio,

• interventi per rendere Potenza sempre più attrattiva per il cicloturismo, con l’obiettivo di consolidare il ruolo della città come hub regionale e snodo delle ciclovie nazionali ed europee (BicItalia, EuroVelo).

Sono inoltre previste azioni concrete per favorire l’intermodalità, attraverso l’integrazione tra bici e altri mezzi di trasporto (scale mobili, bus, treni), e la realizzazione di infrastrutture ciclabili funzionali, come rastrelliere e velo-stazioni.

Non mancheranno giornate dedicate alla mobilità dolce, con la chiusura periodica di alcune strade al traffico veicolare.

Concludono D’Andrea, Giuzio e Nardiello:

“Avevamo percepito da subito il potenziale di questa progettualità e oggi siamo soddisfatti per un piazzamento che ci vede tra i migliori 26 progetti finanziati su 82 presentati a livello nazionale. Un motivo di orgoglio per tutta la comunità”.

“La commissione garantirà il massimo impegno e la più ampia collaborazione per accompagnare tutte le fasi di realizzazione del progetto, lavorando in stretta sinergia con gli assessorati coinvolti e consolidando il rapporto con l’Associazione FIAB Potenza Ciclostile e il Comune di Pignola” afferma il presidente della Sesta Commissione.

“Questo importante risultato segna un ulteriore passo avanti nel percorso di Potenza verso una città sempre più sostenibile e attenta al benessere dei cittadini.

L’impegno condiviso tra istituzioni, associazioni e comunità locale conferma la volontà di costruire un futuro in cui la mobilità dolce, la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio siano elementi centrali e identitari” chiosa Guidetti.