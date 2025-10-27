Basilicata: “Dalla Regione un sostegno concreto ai territori e alle famiglie lucane”

Il consigliere regionale di FI, Fernando Fortunato Picerno, “esprime soddisfazione per la delibera di Giunta regionale del 21 ottobre scorso (la 609/2025) che stanzia quasi 400 mila euro a favore dei Comuni, Ambiti territoriali Sociali (ATS)ed ASP per il sostegno alle famiglie”.

“Si tratta di una misura importante – dichiara Picerno – che rafforza il ruolo dei Comuni e delle ATS nella gestione degli interventi sociali e consente di dare risposte immediate e mirate alle esigenze delle famiglie lucane.

In un periodo ancora segnato dalle difficoltà economiche e sociali, questo provvedimento rappresenta un segnale concreto di attenzione da parte della Regione”.

Il Consigliere Picerno sottolinea come il coinvolgimento diretto dei territori sia “la strada giusta per garantire equità, tempestività e una distribuzione più efficace delle risorse, perché chi conosce meglio le difficoltà dei cittadini sono proprio i Comuni e gli Ambiti sociali che ogni giorno operano sul campo”.

“Ringrazio l’assessore alla Salute Cosimo Latronico – aggiunge Picerno – per aver accolto le istanze di sostegno provenienti dai territori e per aver dato continuità a un percorso di attenzione verso le famiglie lucane.

Come rappresentante di Forza Italia e del governo regionale, da sempre interessato alle questioni sociali, continuerò a sostenere ogni iniziativa che metta al centro la persona, la coesione sociale e la vicinanza istituzionale ai cittadini“.

“La Basilicata – conclude Picerno – può e deve diventare un modello di welfare territoriale fondato sulla collaborazione tra Regione, Comuni e ATS, capace di dare risposte vere ai bisogni delle nostre comunità”.