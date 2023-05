“Il Sole 24 ORE: prodotti della terra, ma soprattutto prodotti alimentari lavorati e in particolare da forno fanno da traino alle esportazioni del food in Basilicata: il comparto, come rileva l’Istat, è passato da 87 milioni nel 2017 a 212 milioni di euro nel 2022, il valore più alto negli ultimi 30 anni“.

È quanto fa sapere in una nota il Governatore Vito Bardi.

