Basilicata: imminente assunzione di oltre 80 idonei dalle graduatorie regionali. I dettagli

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’imminente assunzione, entro il 31 dicembre di quest’anno, di 85 idonei dalle graduatorie regionali.

Si tratta di un risultato importante che conferma l’efficacia della legge regionale Morea-Pittella sulla proroga delle graduatorie concorsuali, da noi fortemente voluta e sostenuta.

Una legge approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, frutto della collaborazione e della spinta di tutti i consiglieri regionali, di ogni colore politico, e della ferma volontà del Presidente Bardi e di tutta la Giunta regionale.

La Regione Basilicata mantiene così gli impegni assunti con le ragazze e i ragazzi inseriti nelle graduatorie regionali“.

Lo dichiara il Consigliere Regionale e Capogruppo di Azione, Nicola Morea, a seguito dell’audizione questa mattina in Prima Commissione Consiliare permanente del dott. Donato Del Corso, Direttore Generale della Presidenza della Giunta e della Programmazione strategica, e del Comitato degli idonei.

Prosegue Morea:

“Senza quella norma oggi non potremmo celebrare questo traguardo.

La Regione, senza distinzione di colori politici e su impulso del Presidente Bardi, ha assunto un impegno e lo sta mantenendo: tanti giovani lucani avranno finalmente l’opportunità di entrare a far parte della pubblica amministrazione, prestando servizio negli uffici regionali e nelle aziende sanitarie.

È un passo concreto verso una Pubblica Amministrazione più efficiente e verso il riconoscimento del merito di tanti ragazzi che hanno creduto nelle istituzioni e nel proprio percorso concorsuale”.