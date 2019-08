Basilicata: Jovanotti dal Balcone di Francis Ford Coppola suona “Serenata Rap” per i suoi fan!

Un regalo inaspettato e molto apprezzato quello di Jovanotti ai suoi fans.

Sul balcone di Palazzo Margherita, resort di Francis Ford Coppola, a Bernalda il cantautore si esibito con la sua intramontabile “Serata Rap”.

Cantate anche alcune note de “L’estate addosso”.

Affacciatosi al balcone “armato” di chitarra, ha sorpreso non solo i fans ma anche i passanti (lì per caso per una passeggiata notturna o per prendere un gelato).

“Jova” si trova infatti in Basilicata per la tappa del suo attesissimo “Beach Party”, che aprirà tra poco i battenti a Policoro.