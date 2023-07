Bella: con la Casa dell’Acqua risparmio per le famiglie pari a quasi 400 euro all’anno! I dettagli

A Bella l’eco compattare “mangiaplastica”, collocato nei pressi dell’Isola Ecologica, è entrato ufficialmente in esercizio nei giorni scorsi.

Il nuovo servizio permetterà ai cittadini di conferire le bottiglie di plastica (PET) non schiacciate e pulite e di accumulare preziosi punti con gli scontrini per beneficiare dello sconto sulla TARI.

Ogni bottiglia conferita vale tre centesimi.

Per poter usufruire del servizio basterà avvicinare al lettore ottico con luce rossa il codice a barre della Tessera Sanitaria ed attendere la dicitura “Conferisci Pet”.

A questo punto le bottiglie potranno essere conferite all’interno della bocca dell’eco compattatore dopo l’accensione della luce verde.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Leonardo Sabato:

“Da alcuni giorni è entrato in funzione l’eco compattatore di ultima generazione che è stato acquistato senza spese per il Comune grazie al contributo di 27.450 euro nell’ambito del programma ‘Mangiaplastica’ per la riduzione dei rifiuti in plastica.

Il progetto ‘mangiaplastica’ è un progetto sperimentale del Ministero, riservato ai Comuni, per l’acquisto e l’installazione di eco-compattatori in grado di selezionare le bottiglie in PET, ridurne il volume e in definitiva favorire il loro riciclo.

Ciò consentirà una sostanziale e considerevole riduzione del volume dei rifiuti con il contenimento della produzione di rifiuti in plastica e favorirà la raccolta selettiva oltre a migliorare l’intercettazione ed il riciclo della plastica.

Questo progetto, unitamente alle tre Case dell’Acqua, è un ulteriore tassello che aggiungiamo al processo di ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata per favorire sempre lo sviluppo dell’economia circolare.

Invito pertanto i cittadini e le famiglie ad utilizzare al meglio questa modalità di conferimento, accanto a quella porta a porta, per riciclare le bottiglie in PET in modo tale da consentire un dividendo ambientale a vantaggio di tutta la comunità e un vantaggio economico diretto grazie al riconoscimento di un eco incentivo di tre centesimi per ogni bottiglia conferita da detrarre sulla Tari annuale”.

A commentare l’avvio dell’eco compattatore anche l’assessore alla Transizione Ecologica, Samuele Grippa:

“Quello installato a Bella è un eco-compattatore ‘intelligente’ in cui conferire bottiglie per bevande ed è perfettamente in linea con gli obiettivi prefissati da questa amministrazione sul tema dell’eco sostenibilità e della tutela dell’ambiente e del territorio.

A questo aggiungiamo il beneficio per i cittadini che potranno usufruire di uno sconto sulla Tari per ogni conferimento effettuato.

Prosegue così il nostro impegno contro la riduzione dei rifiuti con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, riducendo i rifiuti inquinanti in plastica.

Un beneficio non soltanto ambientale ma anche economico che significa risparmio per tutti”.

Primi risultati positivi per la Casa dell’Acqua a Bella Centro dopo 50 giorni di esercizio e di servizio alla comunità.

Stando ai numeri, rilevati dalla società IHS Srl che gestisce il servizio, in 50 giorni la Casa dell’Acqua, collocata nella villa comunale, ha erogato 6.700 litri di acqua (frizzante o naturale) pari a 4.466 bottiglie di 1,5 L con una riduzione di plastica pari a 116 kg.

Il risparmio economico netto calcolato, per una famiglia di 4 persone, si aggira in poco più di 30 euro al mese e quasi 400 euro all’anno.

Un litro costa solo 10 centesimi di euro.

Altre rilevazioni verranno effettuate tra qualche mese per quantificare i risultati a regime delle altre due Case dell’Acqua installate, qualche settimana fa, a S. Antonio Casalini e San Cataldo.a

