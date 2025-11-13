Bella in ricordo delle vittime della strada. Ecco l’iniziativa e il programma

Nella mattinata di domenica 16 novembre 2025 si terrà a Bella (Pz) la “Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada” dal titolo “Insieme per dare precedenza alla vita”.
Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e che vedrà:
- alle 10.30, la santa messa presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie e successivamente,
- alle ore 11..30, il ritrovo presso monumento in ricordo dei figli di Bella vittime della strada in Via Kennedy (per un momento di riflessione con i saluti istituzionali).
Interverranno:
- il Sindaco di Bella, Leonardo Sabato,
- l’Assessore alla Viabilità, Carmine Ferrone,
- Rosalba Romano, responsabile regionale e consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (Aifvs di Potenza).
Di seguito la locandina con i dettagli.