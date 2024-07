Bonus elettrodomestici 2024: incentivi fino a 200 euro. Ecco la proposta

Un contributo del 30% del costo di acquisto degli elettrodomestici “green” nel triennio 2023-2025, con un massimo di 100 euro per ciascun apparecchio, elevato a 200 euro per le famiglie con un Isee sotto i 25.000 euro.

Ilsole24ore sottolinea che “la commissione Attività produttive della Camera sta cercando di stringere sull’esame del progetto di legge che propone di introdurre nuovi incentivi per l’acquisto di elettrodomestici a grande efficienze energetica, con contestuale riciclo degli apparecchi obsoleti.

La proposta, avanzata dalla Lega, ha il triplice obiettivo di abbassare le bollette delle famiglie grazie a elettrodomestici più efficienti, favorire il recupero di quelli non più utilizzabili, dare slancio al settore dell’elettronica e degli elettrodomestici, in sofferenza negli ultimi anni.

Le audizioni informali sul progetto dovrebbero concludersi nei prossimi giorni, per poi permettere di chiudere l’esame del provvedimento, da parte della X commissione di Montecitorio, prima dell’estate.

Dopo Confesercenti, che ha chiesto di estendere il contributo alle imprese, Aires (l’associazione che riunisce aziende e gruppi distributivi specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo, aderente a Confcommercio) ha espresso apprezzamento per la misura proposta, auspicando però che gli incentivi «possano essere più significativi» in termini economici.

Ma è proprio il tema della coperture il nodo principale da sciogliere.

L’atto chiede di istituire, nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

«Sto avendo delle interlocuzioni col ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere di trovare le risorse. Sono moderatamente ottimista» ha detto il presidente della commissione, Alberto Luigi Gusmeroli, nonché primo firmatario del progetto di legge.

«Ma possiamo fare anche cifre più contenute per far partire» gli incentivi, ha aggiunto.

Intanto nella proposta, si specifica che il contributo è attribuito per l’acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe A per le lavatrici e lavasciuga; alla classe C per le lavastoviglie; alla classe D per i frigoriferi e i congelatori.

Il contributo del 30% – sempre fino a un massimo di 200 euro per le famiglie con Isee più basso – verrebbe inoltre reso fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico per ciascuna delle categorie energetiche elencate”.