Bonus psicologo fino a 1500 euro: accolte nuove domande. Le ultime notizie

In attesa del contributo per le sedute per il 2025, arriva la nuova tranche di fondi relativi all’edizione 2024 del bonus psicologo: circa 3 mila persone riceveranno i 1.500 euro previsti che non hanno ricevuto lo scorso anno.

Da segnalare, però, come alcuni terapeuti abbiano deciso di rinunciare alla convenzione. Ecco cosa sapere.

Come fa sapere tg24.sky per chi aspetta i fondi per il bonus psicologo 2024, la data da segnare sul calendario è l’11 febbraio quando, dopo l’ok della Corte dei conti, dovrebbe arrivare in Gazzetta Ufficiale il decreto che sblocca i 5 milioni mancanti.

A luglio 2024, infatti, sono uscite le graduatorie con sole 3.325 richieste accolte su oltre 400mila domande, vista l’iniziale copertura di 5 milioni.

Mancavano, come noto, gli altri 5 milioni, aggiunti con il decreto Anticipi per il 2024 e per cui si attendeva un decreto di ripartizione delle risorse del ministero della Salute.

Già questo mese, quindi, l’Inps potrà far scorrere le graduatorie, accogliendo altre circa 3.300 domande.

Probabile che sia coinvolto ancora solo chi ha un Isee inferiore a 15mila euro, che riceverà subito l’aiuto da 50 euro per 30 sedute psicologiche.

I numeri, però, evidenziano anche un altro problema: la fuga dei terapeuti dalla convenzione.

Infatti, come segnalano i dati di Inps e Ordine degli Psicologi, se con la versione del bonus 2022-2023 avevano aderito in 28.126 su 73.299, nel 2024 questo numero è salito a 33.274 per poi scendere a 31.969.

Questo significa che oltre il 4%, ben 1.305 professionisti, hanno quindi rinunciato.

Ma perché si è verificato tale calo?

A provocare la fuga probabilmente è stata anche l’attesa dei fondi: per il bonus precedente, infatti, i terapeuti non hanno fatto pagare le sedute coperte dal contributo e hanno atteso i rimborsi anche per un anno e mezzo.

Inps, ministero della Salute e Ordine degli psicologi hanno lavorato per semplificare le procedure, ma il trasferimento delle risorse dalle varie Regioni all’Inps resta un passaggio molto macchinoso.

La prima versione del bonus era partita a maggio 2022, ma le ultime risorse sono arrivate dalle Regioni solo a marzo 2024.

Per il 2025 sono poi stati stanziati 9,5 milioni, pari a circa altri 6.300 voucher. Il decreto attuativo, che fa ripartire l’iter, è atteso per marzo/aprile.

Al pari di quanto già previsto in passato, per ottenere il bonus psicologo 2025 sarà sicuramente necessario possedere residenza italiana, con la domanda che potrà essere presentata da qualunque cittadino, a prescindere dalla sua età anagrafica.

L’altro requisito da rispettare è legato all’indicatore della situazione economica equivalente, cioè l’IS.EE, che deve essere in ogni caso inferiore a 50 mila euro, visto che oltre tale soglia non si ha diritto al beneficio.

Il bonus psicologo è erogato una sola volta fino a un massimo di 1.500 euro per coloro che hanno un Isee inferiore a 15 mila euro; mille per chi si trova tra 15 mila e 30 mila euro; 50 per coloro che hanno un reddito tra i 30 mila e i 50 mila euro.

Ciascun richiedente potrà ottenere un importo fino a 50 euro per ciascuna seduta di psicoterapia.