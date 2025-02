L’Academy Basket Potenza in trasferta a Foggia: “Ci aspetta una battaglia”. In bocca al lupo!

Nella quarta giornata di ritorno della Serie C interregionale l’Academy è di scena sullo storico parquet del Palazzetto Russo di Foggia, casa di un Cus che condivide – a quota 14 punti – la settima posizione in classifica proprio con i potentini, Assi Brindisi e Fasano.

Neopromossa dopo aver vinto lo scorso campionato di DR1 Puglia anche grazie al contributo dell’inossidabile Nicola Padalino, ex Potenza ’84 e Melfi ed ora nello staff tecnico, il CUS ha rinsaldato un nucleo fondato sulla forte identità territoriale, puntando sugli arrivi degli esterni Ferraretti e Coppola a far compagnia ai confermati Buo, Ianzano, Lioce, Aliberti e Zagni.

La campagna acquisti è stata impreziosita dall’ingaggio di Abdou Seye, già avversario dei rossoblù ai tempi di Parete e proseguita con l’arrivo del play Moralez, in uscita da Rende, per far fronte all’infortunio del play Palmucci, assente già nel match di andata al PalaPergola.

Una partita che l’Academy dovette affrontare priva di Acuna e Doglio per infortunio, con una clamorosa rimonta iniziata dal -33 dopo pochi minuti del terzo quarto e arrivata ad un passo dal compiersi, con la vittoria ospite poi per 88-82.

Un successo che fa parte dell’ottimo inizio della squadra di Coach Ciccone – quattro vinte nelle prime cinque, con la sola eccezione dello 0-20 a tavolino maturato in casa con Lecce per una ravvisata irregolarità nella struttura dei canestri – ma che ha visto Coppola e compagni lottare poi praticamente su tutti i campi, forse con la sola eccezione di Fasano (66-50), passando ad esempio a Monteroni, un’affermazione sui salentini bissata nella più recente esibizione casalinga con il punteggio di 95-93.

Ritmi alti, talento individuale inserito in una precisa identità di squadra in grado di restare in partita lungo i quaranta minuti anche sui campi più difficili del girone le caratteristiche, dunque, che connotano un roster temibile ed insidioso su un parquet amico dove sono passate solo Molfetta (84-91) e Corato (69-81).

Reduce dalla beffarda sconfitta interna maturata nei minuti finali con Molfetta, l’Academy, dal canto suo, dovrà evitare di ripetere il cattivo approccio di Fasano, confermare la solidità difensiva messa in campo durante la gestione Putignano (mai più di 65 punti subiti dalla trasferta di Brindisi in poi) e trovare più fiducia e convinzione nella metà campo offensiva, anche nel tiro da tre punti.

Commenta Joaquin Acuna, alla vigilia del match:

“Sarà una partita molto fisica contro una squadra che ha gli stessi nostri punti in classifica, quindi è una battaglia per scalare posizioni.

Dobbiamo continuare a difendere come stiamo facendo e provare ad arrivare alla fasi decisive della partita molto più concentrati per portare a casa la vittoria”.

Palla a due alle ore 18.30 al Palazzetto Russo di Foggia, arbitrano l’incontro i signori Semeraro di Corato e Siragusa di Brindisi.