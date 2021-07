Caldo record in Basilicata con temperature africane di 40 gradi! Ecco le ultime previsioni

Anticiclone nord-africano sempre ben saldo su tutto il Sud Italia, garanzia di tempo sereno ma con caldo molto intenso.

Nei prossimi giorni temperature massime spesso superiori o uguali ai 40°C sulle pianure interne della Basilicata come per Senise (PZ), punte di 35-37°C altrove.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali.

In particolare che tempo ci aspetta su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 29 Luglio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 16°C.

Venerdì 30 Luglio avremo anche bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 35°C, la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Giovedì 29 Luglio.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)