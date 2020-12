Carrellata di bonus in arrivo per il 2021! Eccoli uno ad uno

Dopo aver introdotto per il 2020 un pacchetto corposo di bonus, il Governo ha deciso di prorogare e inserire altri nuovi aiuti anche per il 2021.

La manovra è in attesa di approvazione da parte della commissione Bilancio della Camera.

Il testo è previsto che approdi nell’Aula di Montecitorio domani, Martedì 22 Dicembre.

Ecco i vari sostegni che si potranno richiedere nel 2021 riportati da “Money”:

“Iniziamo con le Famiglie.

Nel 2021, sono previsti diversi bonus ai quali poter fare domanda previa soddisfazione di tutti i requisiti richiesti.

In particolare, sono stati prorogati il bonus asilo nido e il bonus bebè.

Il primo, istituito nel 2016, prevedeva inizialmente 1.000 euro per ciascun bambino iscritto appunto all’asilo nido.

Ma il bonus 2021 ha innalzato gli importi fino a 3.000 euro per ogni bambino.

L’importo, comunque, varia al variare dell’ISEE della famiglia stessa.

Per quanto riguarda, invece, il bonus bebè, si tratta di un assegno corrisposto mensilmente alle famiglie che hanno adottato o messo al mondo un bambino.

Il beneficio viene corrisposto alle famiglie fino al primo anno di vita del bimbo, mentre in caso di secondo figlio gli importi del bonus aumentano del 20%.

La tabella degli importi del bonus bebè seguirà questo schema:

per famiglie con Isee fino a 7.000 euro l’importo, per il primo figlio l’assegno è di 160 euro al mese.

se invece la famiglia ha un Isee tra 7.000 euro e 40.000 euro il bonus è di 120 euro al mese,

in caso di Isee superiori a 40.000 euro, infine, l’importo mensile del bonus è di 80 euro.

Infine, per le famiglie è previsto anche un nuovo bonus: dal 1° luglio 2021 è in arrivo l’assegno unico per i figli a carico.

Questo bonus verrà corrisposto sia ai lavoratori dipendenti sia a quelli autonomi, compresi anche i disoccupati e gli incapienti.

Inoltre, il beneficio andrà a sostegno delle famiglie a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni di età del ragazzo.

L’importo sarà variabile sulla base dell’ISEE familiare, ma il massimo consentito è un assegno mensile di 250 euro per ciascun figlio.

Cumulato al bonus bebè e all’assegno unico per i figli è anche il bonus mamma, ovvero un incentivo una tantum da 800 euro per le future mamme corrisposto dal settimo mese di gravidanza.

Tra gli altri bonus che si potranno richiedere nel 2021 sono stati prorogati anche il bonus vacanze, ovvero la possibilità di ottenere uno sconto per trascorrere le vacanze in Italia presso una delle strutture aderenti sulla base della lista di Confesercenti.

L’assegno varierà sulla base del numero di componenti del nucleo familiare partendo da un minimo di 150 euro e fino a un massimo di 500 euro.

Prorogati anche gli incentivi auto 2021, ovvero gli sconti per coloro che intendono acquistare un’auto nuova rottamando il veicolo vecchio e inquinante.

Nuovi incentivi anche per le auto green e per quelle elettriche.

100 milioni di euro in più nel 2021 per l’estensione del bonus tv, lo sconto fino a 50 euro per cambiare i vecchi televisori e arrivare pronti all’appuntamento con le nuove tecnologie DVBT2.

Sale a 16 mila euro il tetto per il ‘bonus mobili’, la detrazione al 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Un voucher una tantum da 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

Il contributo è riconosciuto ai membri dei nuclei familiari con Isee fino a 10 mila euro.

Viene istituito anche un fondo per la tutela della vista da 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023″.

Queste le maggiori novità, non resta che attendere l’approvazione da parte della commissione Bilancio della Camera, nella speranza di un 2021 migliore di quello appena trascorso.a

