Caso Smart Paper: “no a trasferimenti forzati, deve essere aperta una sede a Potenza”. I dettagli

“Seguo con attenzione l’evolversi della vertenza Smart Paper.

La nostra priorità – già ampiamente palesata – sono i lavoratori e le loro famiglie.

Non possiamo accettare trasferimenti forzati o spostamenti extraregionali: deve essere aperta una sede a Potenza”.

Lo dichiara Alessandro Galella, consigliere regionale di FdI.

Afferma Galella:

“Questo è il nostro obiettivo anche nell’ottica del rafforzamento della coesione sociale.

Sono certo che il presidente Bardi e l’assessore Cupparo sapranno tutelare l’occupazione, la dignità del lavoro e il territorio.

Ad oggi abbiamo una missione: garantire continuità e sicurezza per le famiglie lucane”.