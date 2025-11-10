Ad Avigliano si torna a parlare di Gaza con una raccolta fondi per sostenere le aree più colpite dal conflitto. L’evento in programma

“Ponti di Umanità: da Gaza al Mondo” è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Sezione “Sandro Pertini” del Partito Socialista Italiano, in collaborazione con Alleanza Verdi Sinistra, che si terrà Sabato 15 Novembre ad Avigliano.

L’appuntamento si inserisce nel quadro delle attività che, come gruppo AVS–PSI–LBP, abbiamo voluto mettere in campo per dare seguito alla mozione presentata in Consiglio regionale lo scorso 4 giugno, insieme ad altri consiglieri di minoranza, volta a sollecitare lo sblocco degli aiuti umanitari a Gaza.

Grazie a questa e ad altre mozioni, il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione con la quale è stato dato mandato all’Ufficio di Presidenza di pianificare una serie di interventi di solidarietà a sostegno delle popolazioni civili colpite dal conflitto israelo-palestinese, avvalendosi delle risorse del fondo istituito con le trattenute sui compensi dei consiglieri regionali, previsto dalla legge regionale n. 37/2017.

Con questa iniziativa intendiamo proseguire su quella stessa strada, dando continuità all’impegno assunto in Consiglio regionale per mantenere alta l’attenzione sulla tragedia umanitaria che continua a colpire il popolo palestinese. “Ponti di Umanità: da Gaza al Mondo” sarà un momento di riflessione, testimonianza e solidarietà, un’occasione per riaffermare i valori universali della pace, della giustizia e della convivenza tra i popoli.

Durante l’iniziativa sarà inoltre avviata una raccolta fondi a favore di Emergency, destinata a sostenere le attività sanitarie e umanitarie dell’organizzazione nelle aree più colpite dal conflitto.

Un gesto concreto per trasformare le parole in azioni, un segno tangibile di vicinanza e umanità in un momento di profonda emergenza.

Lo riporta una nota stampa del Capogruppo di Avs-psi-LBp, Antonio Bochicchio.

Questa la locandina dell’evento.