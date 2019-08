Chiuso ristorante a Monticchio per lavoratore in nero! I Carabinieri…

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Atella, coadiuvati da militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza, nel corso del periodo estivo stanno svolgendo una serie di controlli negli esercizi provinciali del potentino, al fine di verificare il rispetto delle normative in materia di tutela del consumatore, abusivismo edilizio e commerciale, nonché contrasto del “lavoro nero”.

In tale contesto, analoga iniziativa è stata condotta nel fine settimana scorso presso la nota località turistica “Monticchio Laghi”, ove sono state effettuate diverse verifiche presso le strutture della zona.

In particolare, all’esito del controllo presso esercizi dediti alla ristorazione, all’interno della cucina di uno di essi, è stato riscontrato l’impiego di un lavoratore privo di contratto.

Motivo per cui, in capo al titolare, è stata contestata la maxi sanzione per “lavoro nero” da oltre 5.000 euro, disponendo, nel contempo, la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Analoghe attività, soprattutto nei prossimi fine settimana, in cui sempre maggiore è l’afflusso dei cittadini e turisti nelle varie comunità locali, in cui, tra l’altro, si susseguono manifestazioni che connotano la particolare stagione, i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, col supporto di tali organi di specialità, condurranno ulteriori accertamenti nello specifico settore, sempre nell’ottica di assicurare il rispetto delle normative vigenti.