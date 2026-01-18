Complimenti a Davide del IIS “Di Pasca – Fortunato” di Potenza che conquista il primo posto in questa competizione internazionale! Ecco come ha stregato la giuria

David Rosin, giovane studente del corso Alberghiero dell’IIS “Di Pasca – Fortunato” di Potenza, si è aggiudicato il primo posto alla XXXVIII edizione del Premio Internazionale “Alessio Solinas”, promosso dal Movimento per la Vita Italiano per l’anno scolastico 2024/2025.

Il concorso, attivo dal 1987, è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle università italiane, e invita ogni anno i partecipanti a riflettere su temi fondamentali per la società: i diritti umani, il valore della vita, la famiglia e l’ideale europeo.

Il tema proposto per questa edizione, “Famiglia: parola d’ordine del futuro. Ripartiamo da noi!”, ha ispirato centinaia di giovani a esprimere il proprio pensiero attraverso elaborati in forma letteraria, grafica o multimediale: racconti, poesie, lettere, saggi, video, canzoni, cortometraggi e molto altro.

David ha partecipato con un intenso e toccante scritto dal titolo “Diario di un giorno che ha cambiato tutto”, che ha conquistato la giuria per la sua originalità di pensiero, la vivacità dell’ingegno, la capacità espressiva e per aver centrato pienamente il tema del concorso.

La commissione ha assegnato all’unanimità il primo premio, riconoscendo nel suo elaborato una voce autentica, profonda e capace di emozionare.

Come riconoscimento per il suo straordinario contributo, il Movimento Nazionale per la Vita ha offerto a David un viaggio premio a Strasburgo, città simbolo delle istituzioni europee.

Dal 20 al 23 gennaio 2026, il giovane studente vivrà un’esperienza unica: incontrerà coetanei provenienti da tutta Italia, visiterà il Parlamento Europeo, dialogherà con europarlamentari e parteciperà a momenti di formazione, condivisione di idee e incontri ispiratori che lasciano il segno.

David rappresenta l’ennesimo esempio di come il corso Alberghiero sforni talenti, non solo in ambito enogastronomico.

Così l’Istituto:

“Ci auguriamo che questo traguardo rappresenti per il ragazzo solo l’inizio di un cammino ricco di soddisfazioni e nuove conquiste”.