Coronavirus Basilicata: 21 classi in quarantena ad una settimana dall’inizio della scuola. I dettagli

La scuola è iniziata da una sola settimana e, purtroppo, sono già 21 le classi in quarantena in Basilicata, per un totale di 118 alunni.

Al dato, si aggiungono altre 56 persone in isolamento perché contatti stretti dei contagiati, nonchè 25 persone tra docenti e personale amministrativo.

E’ il dato poco confortante riportato dall’ufficio scolastico regionale

Tra i casi registrati, compare:

l’istituto comprensivo di Lagopesole con 21 bambini e 3 docenti in quarantena;

l’istituto superiore di Lauria con una intera classe in isolamento, altri 3 alunni che viaggiavano sullo stesso mezzo e 4 docenti;

l’istituto Pascoli di Matera con 24 alunni della stessa classe e altri 3 contatti.

Così la dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale, Claudia Datena:

“bisognerebbe intervenire con test salivari periodici a cadenza quindicinale nelle classi sentinella come da piano ministeriale”.

