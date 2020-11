Coronavirus Tito: questa scuola chiude per trasloco! Ecco i dettagli

L’amministrazione del Comune di Tito (PZ) avvisa i cittadini che a seguito di Ordinanza sindacale verrà sospesa l’attività didattica nella giornata di Lunedì 16 Novembre 2020 presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Tito Scalo (PZ).

Si legge in proposito:

“È stato individuato l’immobile da destinare temporaneamente a Scuola Primaria per l’Istituto comprensivo di Tito scalo al fine di garantire le attività didattiche nell’anno scolastico 2020/2021 in condizione di sicurezza in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto.

Considerato che si rende necessario procedere al trasloco presso la nuova sede individuata temporaneamente in località Santa Loja e dato atto che le operazioni di trasloco sono state previste per Lunedì 16 Novembre così da consentire la ripresa delle attività scolastiche presso la nuova sede temporanea da Mercoledì 18 Novembre, si ordina la sospensione dell’attività didattica presso la scuola primaria dell’Istituto comprensivo Giovanni Pascoli sede Tito scalo nella giornata di Lunedì 16 Novembre 2020 al fine di consentire le operazioni di trasloco nella nuova sede temporaneamente individuata presso l’Hotel Santa Loja sito in località Santa Loja snc“.

Inoltre l’Amministrazione del Comune di Tito fa sapere che:

“A partire dal 18 Novembre 2020, visto che la scuola primaria di Tito Scalo (PZ) verrà trasferita presso i locali dell’Hotel Santa Loja (per consentire i lavori di adeguamento e ampliamento del plesso di via A. Segni), tutti i genitori degli alunni residenti nelle zone limitrofe all’attuale plesso scolastico di via A. Segni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: via Segni, via Scalo Ferroviario, via Gronchi, via Einaudi, via Saragat) che attualmente non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico possono fare richiesta di utilizzo del servizio.

Il servizio non verrà garantito in modalità ‘porta a porta’ ma con modalità di unico punto di raccolta presso Piazza della Repubblica, sia all’andata sia al ritorno.

L’orario puntuale del servizio verrà comunicato alle famiglie richiedenti prima della data prevista del 18 Novembre 2020.

Le istanze possono essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tito o inviate via pec a protocollo@pec.comune.tito.pz.it.

Il servizio sarà garantito nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di contrasto del contagio da Covid-19″.

Ecco l’ordinanza completa sulla chiusura della scuola.

