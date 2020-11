Incidente nel potentino, persone incastrate tra le lamiere: Vigili del Fuoco, eliambulanza e Carabinieri sul posto

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna, alle ore 12.00 circa, sono intervenuti sulla ex SS 276, in contrada Monticello, nel comune di Tramutola (PZ), dove si è verificato un incidente stradale.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Villa D’Agri (PZ) si sono recati sul posto su richiesta del 118, dove hanno trovato due autovetture coinvolte in uno scontro frontale (Ford Ranger – Audi Q5).

I due conducenti, un uomo ed una donna, erano entrambi incastrati tra le lamiere, per uno dei due è stato necessario il trasporto in elicottero al San Carlo di Potenza.

I Vigili del Fuoco hanno operato con una autopompa ed un fuori strada, per un totale di cinque unità.

Sul posto anche i Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.

