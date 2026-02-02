Dal Rosario alla benedizione del pane: Tolve si affida a San Biagio

Dal 31 gennaio al 3 febbraio la comunità di Tolve si raccoglie nella Basilica Parrocchiale San Nicola – Santuario di San Rocco per celebrare la Festa della Presentazione del Signore, tradizionalmente conosciuta come “Candelora”, e la memoria di San Biagio, vescovo e martire, invocato in modo particolare come protettore della gola.

Giorni intensi di preghiera, tra rosari, messe e antichi gesti di benedizione, scandiranno il cammino della parrocchia nel cuore dell’inverno.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio è previsto il triduo in onore di San Biagio.

Ogni pomeriggio, alle ore 17.00, i fedeli si ritroveranno in Basilica per la recita del Santo Rosario, seguito alle ore 17.30 dalla Santa Messa con preghiera al Santo, momento privilegiato per affidare a lui intenzioni personali e familiari.

Il 2 febbraio, giorno della Festa della Presentazione del Signore, la comunità vivrà due appuntamenti liturgici. Alle ore 9.00 sarà celebrata la Santa Messa al Convento, mentre alle ore 17.30 la Basilica ospiterà la benedizione delle candele e la Santa Messa, nel segno della luce di Cristo che illumina il cammino dei credenti, secondo la tradizione della Candelora.

Venerdì 3 febbraio, memoria liturgica di San Biagio, la parrocchia rinnoverà una delle tradizioni più care ai fedeli. Alle ore 17.00 è in programma il Santo Rosario in Basilica e, a seguire, alle ore 17.30, la Santa Messa con la tradizionale benedizione della gola e del pane, gesto che richiama il miracolo del Santo e il suo ruolo di intercessore per la salute e la protezione dalle malattie, in particolare quelle legate alla gola.

Le celebrazioni della Candelora e di San Biagio offrono così alla comunità di Tolve un’occasione di rinnovata fede e di forte coesione, intrecciando liturgia, devozione popolare e segni concreti di affidamento al Signore.

La luce delle candele, la preghiera davanti all’altare e la benedizione sulle persone e sul pane diventano un invito a vivere con speranza questo tempo dell’anno, confidando nell’intercessione del Santo e nella protezione di Dio.

Questa la locandina.