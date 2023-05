Donatella Cutro eletta nuova segretaria di Azione Potenza. I dettagli

Il secondo congresso cittadino di Azione ha eletto la nuova segretaria di Azione Potenza.

Si tratta di Donatella Cutro, già consigliera comunale e assessora della giunta De Luca, che prende la guida del partito cittadino.

Al congresso cittadini di azione sono intervenuti diversi esponenti dei partiti e movimenti politici, rappresentanti del mondo delle associazioni e dei corpi intermedi.

“Ringrazio l’assemblea cittadina di Azione per aver votato favorevolmente la mia mozione congressuale, un risultato che mi carica di molto entusiasmo e grandi responsabilità”.

Così ha dichiarato la neo eletta segretaria Cutro, che ha aggiunto:

“Ci apprestiamo a vivere una fase politicamente molto importante per Potenza, in cui si dovranno definire programmi e alleanze per il governo della città.

Azione è pronta a mettere in campo il meglio delle sue energie e delle esperienze di cui è dotata, per dare a Potenza una guida riformista che possa affrontare le difficili sfide che ci aspettano con grande responsabilità e serietà.

Il nostro partito rappresenta per tanti una straordinaria opportunità di impegno politico, per questo già a partire dalle prossime settimane avvieremo una nuova stagione di incontri e ascolto con le potentine i potentini che si riconoscono nelle culture liberali, democratiche e popolari e che hanno a cuore il destino del capoluogo di Regione”.

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro a Donatella Cutro, neo eletta segretaria cittadina di Azione Potenza.

Sono sicuro che la sua esperienza da assessora e consigliera comunale, insieme alla sua passione civile, darà al nostro partito un contributo fondamentale per la sua crescita”.

Questo il commento di Donato Pessolano, segretario regionale di Azione, che aggiunge:

“Dopo i recenti ottimi risultati elettorali registriamo un ulteriore passo in avanti nel radicamento di Azione in tutto il territorio regionale e soprattutto a Potenza, città che ha sempre espresso classi dirigenti riformiste e liberali. Con Cutro e la sua segreteria svolgeremo un ruolo da assoluti protagonisti per le prossime amministrative.

Azione è una comunità di donne e uomini che crede nel futuro e si impegna per il bene comune. Crediamo che solo la buona Politica possa determinare il vero cambiamento che servono a Potenza e alla Basilicata e questo nostro congresso ne è la prova”.

Ecco alcune foto della giornata.

