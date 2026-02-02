Giovani Democratici: la Basilicata sará rappresentata da Federica Tomasulo della provincia di Potenza. Questa la delega

Domenica 1° febbraio, presso la sede nazionale del Partito Democratico, si è svolta la terza Direzione nazionale dei Giovani Democratici, che ha portato alla nomina della nuova Segreteria nazionale, concludendo il percorso congressuale avviato a novembre con l’elezione della Segretaria nazionale Virginia Libero.
La Basilicata sará rappresentata da Federica Tomasulo, dei Giovani Democratici di Melfi, a cui è stata affidata la delega alle aree interne.
Tomasulo, studentessa di Giurisprudenza all’universitá degli studi di Bari “Aldo Moro”, nonostante la giovane età (22 anni), vanta giá nel suo curriculum politico significative esperienze.
Tra le altre cose è stata coordinatrice di UDS Melfi, studentessa di Prime Minister, la scuola politica per giovani donne e giá Presidente della Commissione Pari Opportunitá della Consulta Provinciale di Potenza.
Nel partito, oltre ad essere membro attiva dei gd melfi, ha anche ricoperto il ruolo di responsabile politiche giovanili nella segreteria Lettieri.
Una delega, quella alle Aree Interne, che assume un significato particolarmente rilevante per la nostra terra, composta per circa il 95% da aree interne, territori che da anni convivono con spopolamento, carenza di servizi, fragilità infrastrutturali e crescenti disuguaglianze territoriali.
Le aree interne rappresentano una delle principali questioni politiche e sociali del Paese.
In questi territori si concentrano criticità strutturali che incidono direttamente sulla qualità della vita a partire dalla progressiva riduzione dei presìdi pubblici, dalle difficoltà di accesso ai servizi essenziali e dalla mancanza di opportunità lavorative stabili.
La delega affidata a Federica Tomasulo è l’occasione per riportare queste istanze al centro del dibattito nazionale e affermare il diritto a restare come principio guida delle politiche per le aree interne.
Difendere questi territori significa garantire diritti di cittadinanza uguali su tutto il territorio nazionale e costruire un modello di sviluppo che non lasci indietro intere comunità, abbandonate ad un destino.
I Giovani Democratici di Melfi accolgono con soddisfazione questa nomina e ribadiscono la necessità che alle parole seguano scelte politiche concrete. Servizi, lavoro, scuola, sanità, mobilità e presìdi istituzionali rappresentano la base indispensabile per restituire futuro ai territori interni.