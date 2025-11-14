ULTIME NEWS

Giovani e sport: a Potenza un incontro sul tema. Fitto il programma dei lavori

14 Novembre 2025

Come sostenere la passione sportiva dei ragazzi e prevenire l’abbandono precoce, sono due degli interrogativi che verranno discussi, nel corso di un momento di riflessione, promosso e organizzato dal comitato Orienta Sport sul tema “Giovani e Sport. Tra passione e abbandono”, il prossimo mercoledì 19 novembre 2025, a partire dalle ore 17.30, nella sede di Casa BCC Basilicata, in via del Gallitello a Potenza.

Fitto il programma dei lavori, che ospiterà interventi e testimonianze in un confronto aperto e dall’alto valore pedagogico e culturale.

Dopo i saluti istituzionali, i contributi a cura:

  • di Matteo Schiavo, coordinatore Orienta Sport,
  • di Emanuela Perilli, vice presidente Scuola Coni Lazio,
  • di Salvatore Laurita, presidente dell’ass. Medici Sportivi del capoluogo lucano.

Seguirà il racconto di esperienze trasversali e in particolare:

  • di Cristiana Mancazzo e Raffaella Mancino della società Fisiolinea,
  • di Luigi Laguardia dell’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane),
  • di Andrea Schiavone del CSI (Centro Sportivo Italiano),
  • di Nicola Manzi dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport),
  • di Fabio Pantone della società Murate Volley.

Le conclusioni saranno affidate a Maria Grazia Lo Cricchio, docente dell’Università degli Studi della Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.