Giovani e sport: a Potenza un incontro sul tema. Fitto il programma dei lavori

Come sostenere la passione sportiva dei ragazzi e prevenire l’abbandono precoce, sono due degli interrogativi che verranno discussi, nel corso di un momento di riflessione, promosso e organizzato dal comitato Orienta Sport sul tema “Giovani e Sport. Tra passione e abbandono”, il prossimo mercoledì 19 novembre 2025, a partire dalle ore 17.30, nella sede di Casa BCC Basilicata, in via del Gallitello a Potenza.

Fitto il programma dei lavori, che ospiterà interventi e testimonianze in un confronto aperto e dall’alto valore pedagogico e culturale.

Dopo i saluti istituzionali, i contributi a cura:

di Matteo Schiavo, coordinatore Orienta Sport,

di Emanuela Perilli, vice presidente Scuola Coni Lazio,

di Salvatore Laurita, presidente dell’ass. Medici Sportivi del capoluogo lucano.

Seguirà il racconto di esperienze trasversali e in particolare:

di Cristiana Mancazzo e Raffaella Mancino della società Fisiolinea,

di Luigi Laguardia dell’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane),

di Andrea Schiavone del CSI (Centro Sportivo Italiano),

di Nicola Manzi dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport),

di Fabio Pantone della società Murate Volley.

Le conclusioni saranno affidate a Maria Grazia Lo Cricchio, docente dell’Università degli Studi della Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.